Inter mantiene a Josep Martínez en la portería: Chivu no cambia la jerarquía con Provedel tras el error en la Champions

La pifia de Josep Martinez en la Champions League contra el Real Madrid, en el primer partido realmente importante de su aventura con la camiseta del Inter, ha dado inevitablemente la vuelta al mundo. Inevitablemente y, en consecuencia, se ha reabierto el debate sobre la decisión tomada en verano por el Inter de despedirse del veterano Yann Sommer y no sustituirlo, dándole la condición de primera opción.

El debate no se ha apagado ni siquiera gracias a las clamorosas paradas posteriores que mantuvieron al equipo en el partido, pero hoy, al menos entre las paredes de Appiano Gentile, la decisión tomada no ha sido cuestionada por el entrenador Cristian Chivu: el titular seguirá siendo él.



