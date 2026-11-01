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En directoEntradas
Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: los números reflejan el bajón de Barella, pero lo más preocupante son sus declaraciones tras el derbi

Inter Milán
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

El peor sobre el campo en el derbi, acumula muchas estadísticas a la baja desde principios de año. También preocupa su frase sobre el vestuario y las decisiones de Chivu.

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El derbi que el Inter perdió por 3-1, el séptimo consecutivo sin victorias para el equipo, ha abierto un profundo debate en el entorno del Inter. Muchos jugadores salieron del Giuseppe Meazza con un rotundo suspenso, aunque con la atenuante de que numerosos futbolistas del Inter no estaban en una condición física óptima. Uno de los suspensos que más repercusión está teniendo, también por las palabras pronunciadas después del partido, es el de Nicolò Barella.

El centrocampista italiano cometió errores importantes sobre el terreno de juego y su rendimiento ha bajado claramente, como confirman las cifras, respecto a las dos últimas temporadas. También está dando que pensar su entrevista posterior al partido, en la que dejó en evidencia sin rodeos tanto a sus compañeros como al entrenador Cristian Chivu.

  • QUÉ ERRORES EN EL DERBI

    El derbi de Barella fue para olvidar por completo: la media de sus notas no supera el 4,5, con comentarios como «desentonado», «lento» y «toca demasiado el balón», entre otros.

    En los tres goles del Milan hizo algo impropio de él: en el primero, vuelve caminando y llega tarde para ayudar a la defensa en el centro que Pulisic remata de cabeza. En el segundo, Rabiot arranca desde la posición de Barella y este lo deja pasar como si no pudiera representar un peligro. Y, por último, toma la desafortunada decisión de intentar salir desde atrás con el balón en los pies: lo pierde y comete la falta al borde del área que Moreira convierte en gol.

  • CIFRAS A LA BAJA

    Barella registra un claro descenso en estadísticas importantes respecto a la temporada pasada y, sobre todo, para un jugador de sus características. El exjugador del Cagliari es uno de los mejores centrocampistas de Italia si está bien y puede rendir al máximo tanto en explosividad como en el plano mental.

    Sin embargo, esta temporada, en comparación con la anterior, en la que ya parecía estar en declive, Barella mantiene la misma distancia media recorrida por partido, pero su promedio de esprints se ha reducido a la mitad respecto al de hace un año (13,7 frente a 7,8).

    ¿Qué consecuencias tiene esto? Han bajado sus entradas por partido (1,6 frente a 1,1) y sus recuperaciones de balón (4,9 frente a 4,3). Además, ya suma 2 errores que han provocado un gol del rival, frente a los 0 del año pasado.

    En posesión, han aumentado sus pérdidas de balón de media (12,2 frente a 11,9 por partido) y han disminuido sus pases clave y la precisión de sus centros, aunque por poco. Pero, sobre todo, han caído los xAssist previstos, es decir, el potencial ofensivo de sus pases para que sus compañeros marquen (de 6,62 a 1,74).

  • «NOS FALTA ACTITUD. CON ESTE ESQUEMA...»

    En esencia, Barella está jugando a un ritmo más lento que en las dos últimas temporadas, lo que se traduce en menos peligro y, probablemente, en la necesidad de alguna jornada más de descanso.

    Sin embargo, la sensación más preocupante es que el problema más serio en este momento no es solo físico, sino también mental. En este sentido, la señal de alarma más grave son sus palabras tras el partido ante los micrófonos de Sky y DAZN.

    "Desde principios de año nos falta la actitud adecuada. Es algo negativo. También hemos demostrado nuestra fuerza en las segundas partes, pero no todos los partidos son iguales. El cansancio pasa factura. Tenemos que mirarnos a la cara. Desde hace tiempo no afrontamos el derbi de la mejor manera. Ser los más fuertes no basta y ya nos ha pasado que éramos los más fuertes y no ganamos. 

    Probablemente, el hecho de no tener recambios frescos en el banquillo para el ataque ha condicionado las decisiones del entrenador y hemos intentado hacer algo diferente, quizá perdiendo nuestras certezas".

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  • Frases al estilo de Bremer, una señal de alarma

    No es la primera vez que jugadores importantes de esta plantilla hacen declaraciones tan contundentes. El primero en alzar la voz fue Alessandro Bastoni, antes del partido de Champions League contra el Shakhtar, con su «Las finales de Champions quedan lejos; volvamos a poner los pies en la tierra». Después fue el propio Chivu, antes de un partido, quien dijo: «Si llevamos un tiempo sin ganar un derbi, tenemos que preguntarnos por qué. Debemos volver a ser más provincianos».

    Y hoy le ha tocado a Barella, aunque ha hablado después de una actuación personal claramente negativa y con unas declaraciones que suenan más a desahogo que a autocrítica. Desde el punto de vista de la comunicación, un autogol muy parecido al de Gleison Bremer hace unas semanas, que abrió un episodio de minicrisis en la Juventus.

    El dardo a Chivu y la reprimenda a sus compañeros por su actitud son la señal de alarma más seria para este equipo. No lo son los numerosos malos comienzos ni los partidos que no ha logrado remontar, sino la falta de unidad de criterio, confirmada después por aquel «Nos falta un poco de hambre» del propio técnico rumano tras el partido.

    Si el Inter quiere recuperarse de verdad y dar un giro a una temporada que está lejos de estar perdida y en la que, de hecho, sigue muy vivo en todos los frentes, sin duda debe empezar por ahí.

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