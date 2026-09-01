Inter, llega la renovación de Pio Esposito: acuerdo hasta 2031, este es su nuevo salario

La noticia estaba en el aire desde hacía semanas, pero ahora el momento de las firmas parece haber llegado por fin. Pio Esposito y el Inter están listos para reforzar aún más su vínculo, poniendo por escrito un acuerdo que el club ya tenía blindado desde hace tiempo.





De hecho, el joven delantero de la generación de 2005 debería firmar la renovación de su contrato hasta 2031, ampliando en una temporada más el actual acuerdo, que expira en 2030. Un paso formal, pero sobre todo una señal importante por parte del Inter, que apuesta decididamente por el delantero centro de Castellammare di Stabia y también pretende reconocerle económicamente el crecimiento mostrado en los últimos meses.





Con el nuevo contrato también llegará una mejora salarial: el sueldo de Esposito debería rondar los 3 millones de euros. Una cifra significativa para un jugador tan joven y que demuestra la importancia del talento italiano en los planes de futuro del club.





Para el Inter se trata de una decisión precisa: blindar a Esposito, evitando que sus actuaciones y su crecimiento puedan atraer una atención cada vez mayor en el mercado. Por su parte, Esposito se prepara para seguir su camino en el Inter con la conciencia de haberse ganado espacio y consideración.