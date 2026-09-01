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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, llega la renovación de Pio Esposito: acuerdo hasta 2031, este es su nuevo salario

Inter Milán
Fichajes
F. Esposito

El Inter blinda al futbolista de la generación de 2005 con un nuevo contrato

La noticia estaba en el aire desde hacía semanas, pero ahora el momento de las firmas parece haber llegado por fin. Pio Esposito y el Inter están listos para reforzar aún más su vínculo, poniendo por escrito un acuerdo que el club ya tenía blindado desde hace tiempo.


De hecho, el joven delantero de la generación de 2005 debería firmar la renovación de su contrato hasta 2031, ampliando en una temporada más el actual acuerdo, que expira en 2030. Un paso formal, pero sobre todo una señal importante por parte del Inter, que apuesta decididamente por el delantero centro de Castellammare di Stabia y también pretende reconocerle económicamente el crecimiento mostrado en los últimos meses.


Con el nuevo contrato también llegará una mejora salarial: el sueldo de Esposito debería rondar los 3 millones de euros. Una cifra significativa para un jugador tan joven y que demuestra la importancia del talento italiano en los planes de futuro del club.


Para el Inter se trata de una decisión precisa: blindar a Esposito, evitando que sus actuaciones y su crecimiento puedan atraer una atención cada vez mayor en el mercado. Por su parte, Esposito se prepara para seguir su camino en el Inter con la conciencia de haberse ganado espacio y consideración.

  • LOS NÚMEROS


    Las cifras ya cuentan una historia importante. Con la camiseta del Inter, Pio Esposito ha sumado hasta ahora 52 partidos y 12 goles, mientras que con el Spezia ha disputado 79 encuentros, aderezados con 22 tantos. Una experiencia adquirida también lejos de Milán que le ha permitido acumular minutos, responsabilidades y, sobre todo, continuidad.


    Y luego está Italia, otro escenario en el que el delantero centro ha sabido dejar su huella: 9 partidos y 5 goles con Italia. Unas cifras que confirman un crecimiento constante y que han contribuido a alimentar las expectativas sobre el futuro del joven atacante.


    Ahora el próximo paso está a la vuelta de la esquina: firma, renovación hasta 2031 y nuevo salario. El Inter se aferra a Pio Esposito y añade otra pieza al proyecto de futuro


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