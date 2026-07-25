Anan Khalaili es ya un asunto cerrado para el Inter. El extremo israelí del Union Saint-Gilloise estuvo a un paso de vestir la camiseta del Inter, después de que ambos clubes se hubieran puesto de acuerdo sobre la base de 25 millones de euros más bonus y el jugador hubiera llegado a Milán para someterse al reconocimiento médico. Pero, justo cuando todo parecía hecho, la falta de obtención de la aptitud deportiva por parte del CONI hizo saltar la operación, dejando bastante pesar en Khalaili. Ahora vuelve a hablar de ello desde Bélgica.
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Inter, las palabras de Anan Khalaili tras el traspaso fallido: "Estoy muy bien, he jugado 99 partidos en las dos últimas temporadas y muchos de ellos durante 90 minutos"
LAS PALABRAS
«He vuelto a entrenarme a pleno ritmo para prepararme para lo que me espera. Me siento en forma y estoy feliz de estar en el campo. Siempre estoy centrado en mi carrera y siempre creo en ello. Siempre haré todo lo posible y me siento bien, sano, en perfecta forma. Estoy listo para jugar y para entrenarme duro para dar el 100%. He disputado 99 partidos en los últimos dos años y he jugado casi siempre durante 90 minutos. Me siento muy bien», declaró el extremo derecho nacido en 2004 después de reunirse con sus compañeros de equipo en la concentración del Union Saint-Gilloise.
Explotó la pasada temporada
Anan Khalaili se formó futbolísticamente en el Maccabi Haifa y se trasladó a la liga belga en el verano de 2024 por 6,5 millones de euros. Con la camiseta del Union, ha disputado un total de 99 partidos y ha marcado 8 goles; durante la última temporada también se enfrentó al Inter de Cristian Chivu en la Champions League, en un duelo que terminó con la victoria del Inter por 4-0. En la máxima competición europea, ha firmado 3 goles en 8 apariciones, uno de ellos decisivo en el último partido de la fase de grupos contra el Atalanta. Con la camiseta de la selección israelí, en cambio, suma 16 apariciones.
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