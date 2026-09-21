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Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, la carta de Moratti para Mazzola: «Nunca te olvidaremos, reúne a los otros campeones del Grande Inter»

Inter Milán

La desaparición de Sandro Mazzola, fallecido durante el fin de semana, ha conmocionado al mundo del Inter, que se ha arropado en torno a su familia para recordar hoy, durante su funeral en la Basílica de San Ambrosio de Milán, al añorado campeón.

Durante la ceremonia fúnebre se leyó una carta que el expresidente del Inter Massimo Moratti -que estuvo junto a su padre en los días de los triunfos de la Grande Inter de Mazzola primero y después fue su dirigente durante su presidencia- quiso dedicarle.


  • GRACIAS POR EL LEGADO QUE DEJAS

    «Hola Sandro, gracias por el legado que nos dejas, por el recuerdo de tu estilo, de tu determinación, de tu tenacidad. Gracias por los goles, bellísimos, que nos hicieron disfrutar. Has suscitado entusiasmo y respeto durante toda tu vida»

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  • ÚNETE A LOS CAMPEONES DEL GRAN INTER

    «Ahora te reúnes con los Campeones junto a ti de la gran Inter, de cuyo prestigio seguimos disfrutando todavía hoy. Fuerza, Sandro, encontrarás la paz después de una vida tan intensa y nosotros nunca te olvidaremos. Un beso, Massimo Moratti»

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