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Gabriele Stragapede

Traducido por

Inter, Kolarov: «No hemos estado muy brillantes, pero lo del Atalanta ya es agua pasada. Esta noche es una gran oportunidad»

Las declaraciones del segundo entrenador del Inter antes del partido contra la Fiorentina.

Un partido importante, para enviar un mensaje al resto de la liga (sobre todo al Milan y al Nápoles) y para volver a la senda de la victoria tras el empate en casa contra el Atalanta. El Inter quiere recuperar los tres puntos cuanto antes y se enfrentará a la Fiorentina en el Franchi para cumplir este objetivo.

Aleksandar Kolarov, entrenador del Inter para esta noche debido a la sanción de Cristian Chivu, fue el encargado de hablar y describir el partido antes del pitido inicial. En DAZN comentó así el encuentro: «Estoy bastante tranquilo, es cierto que es la primera vez que estoy solo, pero estoy bastante tranquilo. Tengo confianza tras ver al equipo esta semana, nos transmiten serenidad».

  • ¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO?

    Kolarov describe de inmediato el estado actual del equipo y cómo se encuentra de cara al partido contra la Fiorentina: «El equipo está en plena forma, queremos y vamos a intentar hacer un gran partido esta noche. Tras el partido contra el Atalanta, creo que ya es agua pasada; han pasado muchas cosas durante la temporada, pero el equipo está recuperándose. Hemos entrenado muy bien esta semana y queremos hacer un gran partido; la Fiorentina está recuperándose, pero nosotros queremos dar lo mejor de nosotros mismos».

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  • ¿QUÉ HAY QUE VER EN ESTE PARTIDO?

    Kolarovespera ver a un Inter diferente esta noche: «Es cierto que en los dos últimos partidos no hemos estado muy brillantes. Pero esta noche queremos jugar un partido agresivo; esta noche es una gran oportunidad para volver a rendir al nivel que hemos tenido durante todo el año».

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