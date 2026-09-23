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cm grafica inter jones sucic
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: Jones aún no ha demostrado estar más preparado que Sucic

Inter Milán
C. Jones
P. Sucic
C. Chivu

El inglés fue pedido a gritos por Chivu en verano, pero sobre el campo, hasta ahora, no ha demostrado ser mejor que el croata que ya estaba en la plantilla.

El largo parón por los compromisos de selecciones seguramente les servirá a muchos entrenadores para estudiar novedades tácticas y diferencias en el uso de muchos de los hombres que han tenido a su disposición hasta ahora y de cara a los próximos, fundamentales, partidos. El tiempo de los experimentos ya se ha acabado y las respuestas dadas en las primeras 5 jornadas de liga, a las que para muchos se han sumado los debuts en las competiciones europeas y en la Coppa Italia, servirán para definir lo máximo posible el once ideal que deberá tirar de todas las formaciones hasta el próximo parón.

En casa del Inter, Cristian Chivu tiene muchos temas abiertos sobre la mesa, empezando por la constante de los dos goles encajados antes de empezar a dar un giro competitivo a los partidos, pasando por la fragilidad defensiva, pero también por algunos dualismos técnico-tácticos que deberá resolver necesariamente. Uno por encima de todos es el que tiene como protagonistas a Petar Sucic y Curtis Jones, con el inglés que, al menos hasta ahora, no ha demostrado con hechos ser mejor que el jugador al que está intentando quitarle el puesto.


  • Todavía lejos de estar integrado

    Hay que decirlo y subrayarlo: el Inter es una máquina bien engrasada, que viene de años de grandes éxitos y de una fórmula que lo llevó, con Chivu en el banquillo y hace apenas un año, a triunfar tanto en la Liga como en la Copa Italia.

    El entrenador rumano está intentando modificar, aunque sea con pocos conceptos, la manera en que el balón sale desde atrás y buscando ser más vertical, pero lo mostrado hasta ahora por el inglés certifica que el proceso de adaptación aún está lejos de haberse completado.

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  • LOS NÚMEROS OFENSIVOS

    A menudo fuera de posición, sobre todo en fase defensiva, pese a haber jugado más o menos el mismo número de minutos, la comparación entre Jones y Sucic se inclina a favor del croata en algunas estadísticas clave.

    Partiendo de la fase ofensiva, Sucic intenta más regates, creando esa situación de uno contra uno y superioridad que Chivu también le está pidiendo a Diouf en la banda derecha; ha generado más grandes ocasiones, tiene un porcentaje de pases ofensivos en el último tercio del campo más alto, aunque sea por poco, pero la mayor diferencia se aprecia en los pases largos, donde la diferencia es de 13 a 2 a favor del croata, con un 92% de precisión, y en los pases progresivos (120 a 102).

  • LOS NÚMEROS DEFENSIVOS

    En cualquier caso, ofensivamente el Inter ha producido muchísimo como equipo en todos los partidos jugados; en consecuencia, el factor que podría llevar a Chivu a preferir a Jones sobre Sucic es la fase defensiva. También aquí, sin embargo, el inglés tiene estadísticas peores que el ex del Dinamo de Zagreb.


    Jones tiene más cierres defensivos, aunque eso también podría ser señal de una mala colocación, pero es el único dato en el que destaca. Sucic tiene más entradas realizadas, más despejes ante los remates rivales, más entradas y duelos ganados (77% frente al 52%) y, sobre todo, solo 1 balón perdido frente a los 4 del ex del Liverpool.

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  • ¿A quién elegirá Chivu?

    Cristian Chivu en verano presionó con fuerza a la directiva, pidiendo a toda costa el fichaje de Curtis Jones, ya que, a su modo de ver, era un jugador con características únicas y capaz de ofrecer al equipo opciones diferentes respecto a los centrocampistas presentes en la plantilla.

    Sin embargo, al observarlo sobre el campo y analizar las estadísticas, la diferencia respecto al estilo de juego de Sucic y a su posicionamiento en el campo a día de hoy no solo no emerge, sino que tendería a premiar (Madrid aparte, donde el croata entró desde el banquillo sin convencer y, en cualquier caso, permaneciendo en el campo junto al inglés y no en su lugar) precisamente al croata.

  • LA VENTAJA DEL PARÓN

    Para Jones, y para Chivu, que lo ha querido, el largo parón representa hoy una enorme ventaja y una enorme oportunidad con respecto a Sucic. Croacia, de hecho, ha convocado a su talento, mientras que Inglaterra no ha llamado al ex-Reds.

    Las dos semanas y más de parón podrán servir, por tanto, para mejorar su estado de forma, integrarse mejor en las ideas del entrenador y llegar listo al regreso tras el parón para dar la vuelta a estas estadísticas.

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