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Boca Juniors v Talleres - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
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Inter, ¿has visto a Flores? El joven crack de Boca Juniors marca un gol increíble contra Talleres

Inter Milán

Boca Juniors, ha nacido una estrella: Leonel Flores vuelve a marcar ante la mirada del Inter

Leonel Flores es la nueva estrella del fútbol argentino. El jugador nacido en 2007 está dibujando fútbol con la camiseta de Boca Juniors: regates mareantes, caños a sus rivales y goles decisivos. Como el golazo que marcó anoche ante Talleres y que dio un triunfo de lucimiento a los Xeneizes. El extremo izquierdo supera primero a dos rivales y después abre el pie para colocar un disparo con efecto junto al palo más lejano, con una trayectoria muy difícil.

  • El Inter observa

    El que marcó contra Talleres es el cuarto gol de Flores en el torneo Clausura. Pero los goles, aunque siempre bonitos y decisivos, no lo cuentan todo sobre Flores: el pupilo de Paredes, de 19 años, es sin duda el talento más brillante del fútbol argentino. La lista de ojeadores que siguen a Flores es muy larga y entre ellos están los del Inter, especialmente interesados: Flores puede ser fichado de inmediato si se paga su cláusula de 20 millones de dólares. Una ganga para muchos...

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