Leonel Flores es la nueva estrella del fútbol argentino. El jugador nacido en 2007 está dibujando fútbol con la camiseta de Boca Juniors: regates mareantes, caños a sus rivales y goles decisivos. Como el golazo que marcó anoche ante Talleres y que dio un triunfo de lucimiento a los Xeneizes. El extremo izquierdo supera primero a dos rivales y después abre el pie para colocar un disparo con efecto junto al palo más lejano, con una trayectoria muy difícil.
Getty Images Sport
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Inter, ¿has visto a Flores? El joven crack de Boca Juniors marca un gol increíble contra Talleres
El Inter observa
El que marcó contra Talleres es el cuarto gol de Flores en el torneo Clausura. Pero los goles, aunque siempre bonitos y decisivos, no lo cuentan todo sobre Flores: el pupilo de Paredes, de 19 años, es sin duda el talento más brillante del fútbol argentino. La lista de ojeadores que siguen a Flores es muy larga y entre ellos están los del Inter, especialmente interesados: Flores puede ser fichado de inmediato si se paga su cláusula de 20 millones de dólares. Una ganga para muchos...
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