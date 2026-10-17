El que marcó contra Talleres es el cuarto gol de Flores en el torneo Clausura. Pero los goles, aunque siempre bonitos y decisivos, no lo cuentan todo sobre Flores: el pupilo de Paredes, de 19 años, es sin duda el talento más brillante del fútbol argentino. La lista de ojeadores que siguen a Flores es muy larga y entre ellos están los del Inter, especialmente interesados: Flores puede ser fichado de inmediato si se paga su cláusula de 20 millones de dólares. Una ganga para muchos...