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Samir Handanovic ha vivido muchos derbis. Durante su larga etapa al frente del Inter, primero como portero titular y después como líder y capitán, el guardameta esloveno atravesó momentos históricos de gran esplendor y otros de extraordinaria dificultad. Sin embargo, el Milan-Inter siempre ha sido algo único, anormal y, visto desde los ojos de quien ocupa el campo solo en uno de sus extremos, aún más difícil de contar.

Entrevistado por Repubblica, el ahora exentrenador de las categorías inferiores del Inter repasó los derbis de su carrera, contó cómo los viven los porteros y se detuvo en Mike Maignan y Josep Martinez, sin perder de vista el futuro.