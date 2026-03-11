Hay mucha curiosidad en torno al futuro del Inter, un impulso que surge de forma espontánea al leer la actual plantilla de la que dispone Chivu, con el objetivo de comprender cómo se desarrollarán las cosas, en un momento en el que el «Biscione» está bien encaminado hacia la muda natural, el cambio de piel que le permite crecer. Y, de hecho, este es un grupo que necesita mirar hacia adelante, renovarse y reforzarse, un proceso que la dirección y la propiedad han pospuesto por diversas razones, en parte para permitir una transformación gradual del vestuario y en parte por falta de fondos. Porque sustituir cuesta dinero. Por eso se optó por seguir adelante con Darmian y Acerbi, incluso cuando ya parecía que se había agotado el tiempo. Ahora, sin embargo, no hay margen y a los dos futbolistas mencionados se suman Sommer, de Vrij y Mkhitaryan como seguros partícipes, lo que eleva a cinco el número de bajas seguras. Además, hay que evaluar las posiciones de Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Dumfries, Luis Henrique y Carlos Augusto. En resumen, el total podría ser considerable y, en consecuencia, la plantilla podría sufrir una transformación sustancial. Pero, ¿cómo será realmente el próximo mercado?
Inter, ¿habrá revolución en verano? Todos los jugadores que pueden marcharse
ME GUSTARÍA, PERO NO PUEDO
Porque una cosa son las cosas que se planean hacer y otra muy distinta son las cosas que realmente se concretan. Y desde hace varias temporadas, el mercado del Inter es un «me gustaría, pero no puedo»: me gustaría tener a Lookman, pero no solo no puedo ficharlo, sino que no llega nadie para sustituirlo. Me gustaría tener a Koné, pero ficho a Diouf; me gustaría tener a Jones, pero el Liverpool se echa atrás; me gustaría tener a Diaby, pero se retira en el último momento. Lo mismo ocurre con las ventas. Teniendo en cuenta esta situación, resulta difícil imaginar lo que sucederá en el Inter en la próxima sesión de fichajes de verano, sin perjuicio de que se partirá de algunas directrices, por imaginarias que sean, pero que siguen existiendo en los ideales de una dirección que no puede permitirse trabajar solo con lo que tiene efectivamente en sus manos. También porque los recursos que pone a disposición Oaktree son los que son, y entonces hay que trabajar también con la imaginación, razonando departamento por departamento.
CAMBIO EN LA PORTERÍA
A Sommer no le renovarán el contrato, y desde hace tiempo la directiva coquetea con Guglielmo Vicario, un portero que quiere dejar el Tottenham para volver a Italia. Más allá de las dificultades que está encontrando el guardameta en Londres, habrá que presentar una oferta considerable para arrebatárselo a los Spurs. El cambio entre Sommer y Vicario parece, en cualquier caso, una solución muy probable, sobre todo porque Chivu quiere un portero con experiencia.
LA DEFENSA
En este momento hay un par de imprevistos que podrían complicar los planes, cuestiones que afectan a Bisseck y Carlos Augusto, el primero con contrato hasta 2028 y el segundo aún vinculado por cuatro años, tras renovar el año pasado. Se han iniciado conversaciones de renovación con ambos: a Carlos Augusto se le ha ofrecido un contrato de 3,2 millones de euros por temporada, mientras que a Bisseck se le ha ofrecido el segundo aumento en dos años, con una oferta de 2,5 millones de euros. Ninguno de los dos ha dado aún una respuesta, lo que sugiere dos cosas: la primera es que no están de acuerdo con la cifra propuesta, y la segunda es que tal vez podrían presentar una oferta. Carlos Augusto, por ejemplo, contando también con el decreto de crecimiento, pide un contrato de 4 millones por temporada y, al mismo tiempo, sondea otras posibilidades para ver si hay alguien dispuesto a confiarle finalmente la titularidad, algo que nunca ha tenido en el Inter, ni como tercero ni como quinto. El Inter insiste en llegar a un acuerdo tanto con Bisseck como con Carlos Augusto.
EL MEDIO CAMPO
Mucho gira en torno al futuro de Hakan Calhanoglu, quien nunca ha ocultado su deseo de terminar su carrera en Turquía. Queda por ver si el Galatasaray presentará una propuesta satisfactoria, dado que el verano pasado, con un contrato de dos años entre el Inter y Calhanoglu, llegó una propuesta que irritó a Ausilio por lo baja y provocadora que era. El próximo verano solo quedará un año de contrato entre el Inter y Calhanoglu, por lo que es fácil imaginar lo que puede pasar. ¿De qué lado se pondrá el centrocampista? En estos meses, entre otras cosas, estaba previsto que se iniciaran las conversaciones para la renovación, pero por el momento el tema no se ha abordado con el entorno del jugador.
Siguiendo con el centro del campo, está el tema de Diouf: el centrocampista, que llegó por 25 millones procedente del Lens, nunca ha sido utilizado en su posición por Chivu, lo que es una clara señal de la poca confianza que el técnico rumano tiene en él, ya que desde el comienzo de la temporada lo ha utilizado casi exclusivamente como extremo derecho, salvo algunas excepciones muy raras e insignificantes. La historia no puede seguir así, ya que Diouf seguiría siendo una inversión aparcada en la cuneta. Ocupa espacio público y obstaculiza el paso, hay que retirarlo. A menos que se empiece a confiar en él, pero por ahora no parece que haya motivos para ello.
Luego está Davide Frattesi, otro futbolista que, desde hace al menos un par de temporadas, busca su felicidad en otro lugar. Hasta ahora, nadie ha presentado una oferta de compra, lo máximo que han conseguido los nerazzurri ha sido una oferta de cesión con derecho de recompra, una vía que se descartó cuando los nerazzurri se dieron cuenta de que no podrían fichar a Curtis Jones.
LOS EXTERIORES
En los laterales, el único que tiene la confirmación asegurada es Dimarco, que en breve alcanzará un acuerdo para renovar con el Inter. Ya hemos hablado de Carlos Augusto, al igual que hemos hecho en numerosas ocasiones con Dumfries, que hace unos meses cambió de agente con la esperanza de coronar, tarde o temprano, su sueño llamado Premier League. El holandés tiene una cláusula y espera que en verano algún club prestigioso se presente para pagarla. Luego está Luis Henrique, un jugador que está sufriendo mucho como quinto y al que Chivu no tendría ningún problema en despedir.
EL ATAQUE
Allí delante, la única verdadera incógnita parece ser Thuram. El delantero francés está viviendo una temporada muy complicada y el Inter debe plantearse seriamente su futuro. Cumplirá 29 años en agosto y tiene un contrato de 6,5 millones de euros por temporada hasta 2028. Si la intención es monetizar, hay que hacerlo antes de que termine el verano, de lo contrario habría que renovar, pero ¿aceptaría el jugador las mismas cifras? Es lógico plantearse esta pregunta, porque hoy nos encontramos ante una encrucijada.