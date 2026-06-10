Los rumores de traspaso al Barcelona, impulsados por las conversaciones con el director deportivo Deco, ya son pasado. Salvo sorpresa, Alessandro Bastoni se quedará en el Inter la próxima temporada. Así lo confirmó su agente, Tullio Tinti, a Sky Sport a la salida de la sede nerazzurra.
Traducido por
Inter: habla el agente de Bastoni: «Es normal que le interesen todos los grandes clubes, pero él está a gusto donde está. Se siente identificado con la camiseta nerazzurra»
AÚN LE QUEDAN DOS AÑOS DE CONTRATO
«He venido a la sede no para hablar de él, porque Bastoni es, a todos los efectos, un jugador del Inter. Todavía le quedan dos años de contrato y, como siempre he dicho, Bastoni se siente parte de este equipo. Es feliz aquí, siempre ha respetado sus contratos y, por lo tanto, nunca ha habido ningún tipo de problema», declaró Tinti sobre su representado a Sky Sport.
A LOS GRANDES CLUBES LES GUSTA, PERO...
Sobre el interés del Barcelona y su deseo de seguir en el Inter: «Bastoni tiene contrato con el Inter y quiere quedarse. Seguro que se queda. En el fútbol nunca se sabe, pero es normal que un jugador de su nivel interese a los grandes equipos. Para Bastoni, el Inter es su hogar y, ahora, está feliz donde está».
POLÉMICAS OLVIDADAS
En una entrevista con Sky Sport, Tullio Tinti, agente del defensa del Inter, habló sobre los momentos difíciles que vivió el jugador tras el incidente con Kalulu en el partido contra la Juventus del 14 de febrero: «Bastoni ha pasado por situaciones complicadas, pero ha demostrado gran carácter y lo ha tomado con calma. Ahora está tranquilo y ya superó todo. ¿Chivu? Es su entrenador y la relación es muy buena».
LOS RUMORES SOBRE EL REAL MADRID
En los últimos días, se ha rumoreado desde España que José Mourinho, como nuevo entrenador del Real Madrid, también estaría interesado en Bastoni. El club busca un central zurdo, como demuestra también su interés por Riccardo Calafiori, del Arsenal. Bastoni tiene contrato con el Inter hasta junio de 2028 y cobra 5,5 millones de euros netos por temporada.