Nicolò Barella, centrocampista del Inter, compareció ante los micrófonos de Sky Sport y DAZN para analizar el partido: «Lo que más nos cuesta es el arranque, más que la tensión de los partidos. Tenemos que mejorar en ese aspecto. No siempre podemos darle la vuelta al marcador. Siempre llevamos los partidos hasta el minuto 90 y, a veces, tenemos que saber gestionarlos, también porque no siempre tenemos las energías al máximo. ¿Me arrepiento de la falta sobre Musah? Sí, por supuesto. Tomé una decisión equivocada. Ahora mismo, cuando cometemos un error, nos castigan. Sin duda, tenemos que examinarnos y mejorar. Después, cuando nos desbloqueamos, dominamos el partido».