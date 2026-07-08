Inter, escucha a Marchegiani: «¿Martínez-Provedel? Es un riesgo. Se disputarán el puesto, no es algo tan seguro»

«Di Gregorio tuvo sus oportunidades, pero llegó a la Juventus en un momento complicado y le habría ayudado un paso intermedio antes del gran salto. Hizo lo que pudo, pero en un club así se necesita técnica, experiencia y personalidad, algo que no todos tienen. Para mí, lo ideal sería apostar por Dibu Martínez: está haciendo un Mundial de gran nivel y, en cuanto a personalidad, es sin duda un fichaje acertado. También se necesitan otras cualidades, porque la Juventus siempre ha tenido porteros de primer nivel mundial».