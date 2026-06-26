Inter: el traspaso de Dumfries al Real Madrid aún no es oficial. ¿Qué está pasando? Estas son las filtraciones desde España

Según OK Diario, la operación está cerrada y el Real Madrid la anunciará a su debido tiempo. El club español ya cerró el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador y anunció las llegadas gratuitas del defensa Ibrahima Konaté (Liverpool) y de Bernardo Silva (Manchester City), así como la compra de Marc Cucurella (Chelsea) por 55 millones más bonificaciones. Podría haber aplazado unos días el anuncio de la incorporación de Dumfries (Inter) por motivos fiscales.