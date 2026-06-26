Inter: el traspaso de Dumfries al Real Madrid aún no es oficial. ¿Qué está pasando? Estas son las filtraciones desde España

¿Por qué el Real Madrid aún no ha anunciado oficialmente el fichaje de Denzel Dumfries procedente del Inter? OK Diario se lo pregunta, pese a que ya es público que el club español pagará la cláusula de 20 millones de euros y que el jugador ya ha pasado los reconocimientos médicos.
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¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ?
Según OK Diario, la operación está cerrada y el Real Madrid la anunciará a su debido tiempo. El club español ya cerró el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador y anunció las llegadas gratuitas del defensa Ibrahima Konaté (Liverpool) y de Bernardo Silva (Manchester City), así como la compra de Marc Cucurella (Chelsea) por 55 millones más bonificaciones. Podría haber aplazado unos días el anuncio de la incorporación de Dumfries (Inter) por motivos fiscales.
CUESTIÓN FISCAL
La cláusula de 20 millones del holandés Dumfries vence el 15 de julio. Según OK Diario, el Real Madrid no incluiría su fichaje en el balance que se cierra el 30 de junio. Así, el fichaje aparecería en el ejercicio que empieza el 1 de julio de 2024 y termina el 30 de junio de 2027.