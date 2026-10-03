Inter, el próximo golpe será en defensa: quién es Finn Jeltsch, cuesta 40 millones

Todo el mundo considera al Inter una máquina casi perfecta, pero precisamente por eso no puede permitirse dejar de mirar hacia adelante. La planificación para los próximos mercados ya ha comenzado y, analizando la plantilla y lo hecho durante el pasado verano, la próxima gran inversión debería afectar a la línea defensiva.

Durante el verano de 2026, la revolución joven programada con la salida de Acerbi, De Vrij y Darmian fue aplazada de hecho: la llegada de John Stones como agente libre y la continuidad de Benjamin Pavard (de vuelta tras su cesión) permitieron ganar tiempo, pero la idea, por ahora aparcada, sigue muy presente en la cabeza de los dirigentes: el Inter necesita un defensa joven, fuerte y con importantes márgenes de crecimiento.

Quizá para ficharlo haya que hacer también una inversión significativa, si es necesario, y por eso en la lista de nombres que sigue el Inter está ganando posiciones Finn Jeltsch.