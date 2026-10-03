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cm grafica Jeltsch Inter
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, el próximo golpe será en defensa: quién es Finn Jeltsch, cuesta 40 millones

Inter Milán
VfB Stuttgart
Alemania
F. Jeltsch

El Inter mira al futuro y completará la revolución defensiva en el próximo mercado.

Todo el mundo considera al Inter una máquina casi perfecta, pero precisamente por eso no puede permitirse dejar de mirar hacia adelante. La planificación para los próximos mercados ya ha comenzado y, analizando la plantilla y lo hecho durante el pasado verano, la próxima gran inversión debería afectar a la línea defensiva.

Durante el verano de 2026, la revolución joven programada con la salida de Acerbi, De Vrij y Darmian fue aplazada de hecho: la llegada de John Stones como agente libre y la continuidad de Benjamin Pavard (de vuelta tras su cesión) permitieron ganar tiempo, pero la idea, por ahora aparcada, sigue muy presente en la cabeza de los dirigentes: el Inter necesita un defensa joven, fuerte y con importantes márgenes de crecimiento.

Quizá para ficharlo haya que hacer también una inversión significativa, si es necesario, y por eso en la lista de nombres que sigue el Inter está ganando posiciones Finn Jeltsch.

  • Los ojeadores en la Bundesliga

    En esta fase del mercado, el Inter sigue observando y rastreando con gran atención el mercado internacional. Son varios los perfiles presentes en la libreta de los hombres de Dario Baccin, que, tras ocupar el lugar de Piero Ausilio, ha recibido el mandato de la propiedad de ampliar el trabajo de observación integrando la visión directa sobre el terreno con datos y herramientas de inteligencia artificial. Y precisamente de este trabajo combinado ha emergido con fuerza el nombre de Jeltsch.


    Primero se identifica el perfil y después se va a verlo de cerca sobre el terreno, y así es como el Inter se ha movido por el jugador del Stuttgart nacido en 2006.Como informó la prensa alemana, un ojeador del Inter estaba presente en la grada del MHP Arena con motivo del partido de Champions League contra el Viking Stavanger del 9 de septiembre, ganado 3-1 por el Stuttgart, precisamente para seguir de cerca al defensa.

  • QUIÉN ES JELTSCH

    Nacido el 17 de julio de 2006, Jeltsch es un defensa central alemán de 1,88 metros, diestro natural. Formado en la cantera del Núremberg, debutó como profesional con el club antes del traspaso al Stuttgart en febrero de 2025. Es un central acostumbrado tanto a la línea de tres como a la defensa de cuatro, con características especialmente interesantes en la lectura de la jugada, el anticipo y la capacidad de recuperar rápidamente la posición. Sin embargo, lo que más gusta a la directiva del Inter es la rapidez en la carrera hacia atrás y la madurez en la gestión del riesgo.


    Su trayectoria en las categorías inferiores de la selección alemana ha sido igual de rápida: con la sub-17 conquistó en 2023 tanto la Eurocopa como el Mundial, mientras que en 2025 recibió la medalla de oro Fritz Walter en la categoría sub-19, uno de los principales reconocimientos individuales del fútbol base alemán. Hoy también ha entrado en la dinámica de la selección absoluta, con la primera convocatoria llegada en esta nueva etapa encabezada por Jurgen Klopp, aunque el debut todavía no ha llegado.

  • Competencia y precio

    El problema, según informa también el Corriere dello Sport, es que el rápido ascenso de Jeltsch no lo ha convertido en un nombre del gusto solo de Inter. Sobre el defensa del Stuttgart ya se ha centrado la atención de varios grandes clubes europeos. El Barcelona, por ejemplo, es uno de los principales clubes interesados y, como Inter, ya ha enviado a un observador a verlo en directo precisamente en el partido de Champions contra el Viking en el que estuvo presente Inter. Además, varios clubes de la Premier League también están siguiendo su crecimiento.


    Y el Stuttgart, por su parte, no tiene ninguna intención de malvender a su joya, llegada a la ciudad hace solo dos temporadas. La valoración está en continuo crecimiento y en Alemania se habla de una petición de no menos de 40 millones de euros, una cifra importante pero coherente con el perfil del jugador y con la competencia que se está generando en torno a su nombre. El contrato con el club alemán es obviamente todavía largo, con vencimiento el 30 de junio de 2030 y para Inter, en caso de que quisiera lanzarse a por él, necesariamente habrá que pasar por una negociación entre clubes.

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