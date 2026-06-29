Inter: el pesar de Ausilio: «Me descuidé con Tonali, se podría haber hecho más. A Bisseck lo fichamos basándonos en los datos; Lautaro, el mejor fichaje»

«¿Un jugador fichado pese a los datos? Sí, más de uno. Un caso reciente es Bisseck: sus informes no convencían del todo,pero al conocerlo vi que es muy inteligente, habla varios idiomas y podría haber sido médico si no se dedicara al fútbol. Ya tenía experiencia y lo encontramos en Dinamarca. Lo fiché por su inteligencia y su físico, más allá de algunos informes discrepantes».





«¿Mi mentor? Pierluigi Casiraghi, de Pro Sesto; fue un ejemplo. Tenía una visión única del fútbol y se guiaba por la intuición: imposible aprenderlo todo de él, pero algo quedará».





«¿El fichaje más importante? Lautaro Martínez. Con Tonali, cuando estaba en el Brescia, podría haber hecho más; ahí me descuidé. ¿Un jugador infravalorado? Tonali; con algo más de esfuerzo lo habríamos conseguido».





«¿La negociación que más me quitó el sueño? La de Lautaro. Pasé tres días en Buenos Aires sin dormir. Si un director deportivo viaja y no cierra el fichaje, queda muy mal. Ya teníamos un acuerdo con otro club, así que no fue fácil».