Anan Khalaili fichará por el Inter. El extremo dejará el Union Saint-Gilloise para ocupar el lugar de Denzel Dumfries, quien se marchó al Real Madrid. Su padre, Majdi Khalaili, ha detallado a varios medios la operación: 25 millones de euros por el jugador nacido en 2004,contrato de cinco años y un sueldo de 1,8 millones por temporada. A continuación, sus declaraciones al diario israelí Haaretz.
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Inter, el padre de Khalaili: «Su sueño es el Liverpool. Aunque le llamara el Barcelona, elegiría Anfield. No se quedará en el banquillo; en la plantilla de Chivu no hay nadie de su nivel en esa posición»
«La USG ha aceptado; el sábado firmamos. Yo no viajaré: irá su agente con él. Anan está emocionado, pero bien. Es otra oportunidad para demostrar su valía. Estamos muy emocionados, aún no nos creemos que esté sucediendo. No es un traspaso normal, es una locura: el más grande en la historia del fútbol israelí por club, dinero y edad. Sabía que ocurriría, pero no pensaba que a los 22 años se fuera al Inter».
Tras la marcha de Palestra al Chelsea, Anan se convirtió en la única opción del Inter. Lo querían a toda costa. Él siempre creyó que pertenecía a este nivel, y aún así aspira a más. Su sueño es jugar en el Liverpool; si lo llamara el Barcelona, igual elegiría Anfield aunque el Meazza tenga más público. En el Inter no será fácil: es uno de los mejores equipos de Europa, ha disputado dos finales de la Liga de Campeones en los últimos años y está entre los ocho mejores del mundo. Habrá mucha presión, pero un futbolista debe saber gestionarla. Yo creo en él, creo en mi hijo».
En Radio Haifa, añadió:
«Es emocionante. Por primera vez en mi vida he llorado. Ha sido una negociación dura y complicada, con muchas horas de reuniones cada día. Cuando parecía que se iba a frustrar, ya no me lo creía. Pero ahora nadie está más feliz que yo. Todo empezó en casa y en el colegio, con respeto y buena educación. Es un chico al que Dios ha bendecido en el fútbol. Su padre le marcó el camino: trabajar, trabajar, trabajar. Siempre le he dicho: “No hables, trabaja”».
«Muchos equipos lo querían, lo que complicó la operación: cada vez aparecía un nuevo club y el precio subía. El Ipswich ofrecía 30 millones de euros, más que el Inter. En el momento de mayor presión se generó caos y Anan se mantuvo firme: rechazó nuevas ofertas porque solo quería jugar en el Inter. El Inter lo quería y creyó en él. El entrenador le llamó y le dijo: «Tranquilo, solo jugarás aquí».A un jugador por el que se paga esa cantidad no se le ficha para que se quede en el banquillo. No creo que haya nadie de su nivel que le pueda disputar el puesto».
«¿La selección? Es su sueño. Quiere jugar el Mundial; ojalá nos clasifiquemos. Hará lo que sea, aunque sean cinco minutos. Fuera del campo es muy tranquilo, pero en la cancha es un toro».
En 103FM relató las agitadas horas que llevaron a su hijo al Inter.
«Lo que vivimos en las últimas dos o tres semanas fue surrealista y complicado. No sé de qué está hecho este chico: siempre tan tranquilo. Le llamé tras cerrar el acuerdo y estaba durmiendo. Le dije que estaba hecho y respondió: “¿En serio? ¡Guau!”. Hubo muchas ofertas: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich —que llegó a ofrecer 30 millones—, Cagliari, Atalanta y Nápoles. La primera oferta oficial fue del Nápoles, pero estaba muy lejos de lo que pedía el club belga. Antes de Anan, el fichaje más caro del Saint-Gilloise había costado 4 millones; ahora, con 7,5 millones, seconvierte en el jugador vendido por la cifra más alta en la historia del club».
«La semana fue terrible: Anan casi faltó a algunos entrenamientos y la negociación estuvo a punto de fracasar. Cristian Chivu lo llamó desde Miami y le aseguró que sería la primera opción. Al Inter lo convencieron sus estadísticas en la Liga de Campeones. En Bélgica mostró gran regularidad. Estoy convencido deque este no será su último gran traspaso. Su fuerza y agresividad le han llevado hasta aquí».
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