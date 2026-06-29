Hasta ahora, el Mundial del delantero del Inter Marcus Thuram ha sido poco afortunado. Convocado por Didier Deschamps para completar un ataque de lujo —con Mbappé, Dembelé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche y Mateta—, el jugador de 1997 solo ha jugado un minuto ante Irak. Además, una lesión muscularsufrida tras el duelo contra Noruega amenaza su presencia en los octavos ante Suecia.
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Inter: el Mundial de Marcus Thuram aún no ha empezado: una lesión en la pantorrilla podría marginarlo del Francia-Suecia. ¿Cuándo volverá?
LO QUE SE SABE DEL CONCENTRADO DE LA SELECCIÓN FRANCESA
Mañana a las 23:00 (hora italiana) la selección de Graham Potter jugará en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford. Por ahora, la concentración francesa reporta una nueva baja: Marcus Thuram, con molestias en la pantorrilla tras un entrenamiento. Deschamps podría prescindirde él para no arriesgar, ya que cuenta con alternativas en ataque y los titulares están en buen momento.
MBAPPE Y COMPAÑÍA, ¡MENUDO COMIENZO!
Kylian Mbappé lleva 4 goles y 2 asistencias en sus tres primeros partidos del Mundial 2026. Ousmane Dembélé, con los mismos 4 goles, acaba de firmar un hat-trick ante Noruega. Además, Olise ha aportado 4 asistencias, mientras que Barcola y Doué suman un gol cada uno. Este nivel ha dejado en el banquillo a Thuram, Cherki (tres apariciones, 50 minutos), Akliouche (7’ ante Irak) y Mateta (3’ contra Noruega).
¿CUÁNDO PUEDE VOLVER?
Si Marcus Thuram no se recupera hoy de su dolor en la pantorrilla, el cuerpo médico de Francia no forzará su regreso. Así, podría estar listo para un eventual partido de octavos de final contra el ganador de Alemania o Paraguay, el sábado 4 de julio a las 23:00 en Filadelfia.