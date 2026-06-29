Inter: el Mundial de Marcus Thuram aún no ha empezado: una lesión en la pantorrilla podría marginarlo del Francia-Suecia. ¿Cuándo volverá?

Mañana a las 23:00 (hora italiana) la selección de Graham Potter jugará en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford. Por ahora, la concentración francesa reporta una nueva baja: Marcus Thuram, con molestias en la pantorrilla tras un entrenamiento. Deschamps podría prescindirde él para no arriesgar, ya que cuenta con alternativas en ataque y los titulares están en buen momento.