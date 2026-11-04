Su gol en el derbi no sirvió para dar tranquilidad al Inter, y el partido en Rotterdam que permitió al Inter retomar el rumbo en la Champions League lo vio desde el sofá por estar sancionado. El momento de Alessandro Bastoni en el Inter está marcado, sin duda, por los altibajos y, pese a ser un líder del vestuario, fue uno de los primeros en dar la cara y pedir a sus compañeros que volvieran a poner los pies en la tierra, ya antes del partido contra el Shakhtar Donetsk que terminó con una expulsión. La sombra del mercado de fichajes sigue planeando sobre su futuro. Según informa Tuttosport, el Barcelona ha vuelto a la carga por él.
Inter, el Barcelona vuelve a por Bastoni: una petición antes de pensar en la renovación
CONTRATO HASTA 2028
Aunque todavía no se habla ni remotamente de su renovación de contrato, el defensa italiano nacido en 1999 tiene un contrato que vence oficialmente el 30 de junio de 2028, al igual que Carlos Augusto y Markus Thuram (con quienes ya se han iniciado los contactos), pero también Akanji, Zielinski, Pavard, Stones y, desde ayer, Federico Dimarco. Su sueldo ya figura entre los más altos de la plantilla, con 5,5 millones de euros anuales que, en términos brutos, suponen unos 10 millones por temporada para las cuentas del Inter.
EL BARCELONA QUIERE CAMBIAR LA DEFENSA
De cara a los próximos mercados de fichajes, el Barcelona ha decidido reinvertir gran parte de su presupuesto en defensa. La idea es dejar salir tanto a Koundé como a Balde y, probablemente, también a Christensen, e incorporar a un jugador polivalente de banda y a otro central, a ser posible zurdo y con buen manejo del balón.
Por eso, tras los primeros contactos del verano pasado, el Barcelona ha vuelto a llamar a la puerta del entorno del defensa italiano, que hace un año le confirmó al director deportivo Deco que no veía con malos ojos ese destino si su relación con el Inter llegaba realmente a su fin.
LA PETICIÓN DE BASTONI
Por supuesto, Bastoni está a gusto en Milán y, tarde o temprano, se sentará con Marotta y Baccin para ver si hay margen para renovar y cómo hacerlo con el contrato que vence el 30 de junio de 2028, pero antes querrá asegurarse de que realmente haya una alternativa concreta sobre la mesa.
Por eso, según informa Tuttosport, quiere tener la garantía de Hansi Flick de que, si decidiera atender al interés del club catalán, el traspaso le daría un papel importante, si no de titular, en las rotaciones defensivas del Barcelona. Solo entonces escuchará la propuesta del Inter y la pondrá en el otro platillo de la balanza.
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