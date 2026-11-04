De cara a los próximos mercados de fichajes, el Barcelona ha decidido reinvertir gran parte de su presupuesto en defensa. La idea es dejar salir tanto a Koundé como a Balde y, probablemente, también a Christensen, e incorporar a un jugador polivalente de banda y a otro central, a ser posible zurdo y con buen manejo del balón.

Por eso, tras los primeros contactos del verano pasado, el Barcelona ha vuelto a llamar a la puerta del entorno del defensa italiano, que hace un año le confirmó al director deportivo Deco que no veía con malos ojos ese destino si su relación con el Inter llegaba realmente a su fin.