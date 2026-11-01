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En directoEntradas
Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: el bajón de Barella se refleja en los números, pero la señal de alarma más seria son las declaraciones tras el derbi

Inter Milán
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

El peor sobre el césped en el derbi, tiene muchas estadísticas a la baja desde principios de año. Pero también preocupa su frase sobre el vestuario y las decisiones de Chivu.

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El derbi que el Inter perdió 3-1, el séptimo consecutivo sin victorias para el equipo, ha abierto un profundo debate en el entorno del club. Muchos salieron del Giuseppe Meazza con un rotundo suspenso, aunque con el atenuante de que numerosos jugadores del Inter no estaban en una condición física óptima. Uno de los casos que más está dando que hablar, también por sus declaraciones tras el partido, es el de Nicolò Barella.

El centrocampista italiano cometió errores importantes sobre el terreno de juego y está en claro declive respecto a las dos últimas temporadas, como confirman las cifras. También invita a la reflexión su entrevista tras el partido, en la que dejó en evidencia sin rodeos tanto a sus compañeros como al entrenador Cristian Chivu.

  • QUÉ ERRORES EN EL DERBI

    El derbi de Barella fue para olvidar por completo: la media de sus notas no supera el 4,5, con comentarios como «desentonado», «lento» y «toca demasiado el balón», entre otros.

    En los tres goles del Milan hay acciones impropias de él: en el primero retrocede caminando y llega tarde para ayudar a la defensa en el centro que Pulisic remata de cabeza imponiéndose por alto. En el segundo, Rabiot arranca desde su posición y Barella lo deja pasar como si no pudiera suponer un peligro. Y, por último, es una decisión insensata intentar salir desde la defensa con el balón en los pies: lo pierde y comete la falta en la frontal del área que Moreira convierte en gol.

  • CIFRAS A LA BAJA

    Barella registra estadísticas importantes en claro descenso respecto a la temporada pasada y, sobre todo, para un jugador de sus características. El exjugador del Cagliari es uno de los mejores centrocampistas de Italia si está bien y puede rendir al máximo tanto en explosividad como en el aspecto mental.

    Sin embargo, esta temporada, respecto a la anterior, en la que ya parecía estar en declive, Barella mantiene la misma distancia media recorrida por partido, pero su media de carrera al esprint se ha reducido a la mitad respecto a hace un año (13,7 frente a 7,8).

    ¿Qué supone esto? Que han bajado las entradas por partido (1,6 frente a 1,1) y los balones recuperados (4,9 frente a 4,3), y ya son 2 los errores que han provocado goles del rival, frente a los 0 del año pasado.

    En posesión, ha aumentado la media de balones perdidos (12,2 frente a 11,9 por partido) y han disminuido los pases clave y la precisión de los centros (aunque por poco), pero sobre todo los xAssist previstos, es decir, el potencial ofensivo de sus pases decisivos para los compañeros (que ha caído de 6,62 a 1,74).

  • «NOS FALTA ACTITUD. CON ESTE SISTEMA...»

    En resumen, Barella está jugando a un ritmo más lento que en las dos últimas temporadas y eso se traduce en una menor capacidad para generar peligro y, probablemente, también en la necesidad de algún partido más de descanso.

    Sin embargo, la sensación más preocupante es que el problema más serio ahora mismo no es solo físico, sino también mental. En este sentido, la señal de alarma más grave son las palabras que pronunció después del partido ante los micrófonos de Sky y Dazn.

    «Desde principios de año nos falta la actitud adecuada. Es algo negativo. También hemos demostrado nuestra fortaleza en las segundas partes, pero no todos los partidos son iguales. El cansancio se paga. Tenemos que mirarnos a la cara. Hace tiempo que no afrontamos el derbi de la mejor manera. Ser los más fuertes no basta: ya nos ha pasado que éramos los más fuertes y no ganamos. 

    Probablemente, no tener recambios frescos en el banquillo para el ataque ha condicionado las decisiones del entrenador y hemos intentado hacer algo diferente, quizá perdiendo nuestras certezas».

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  • Frases «a lo Bremer», una señal de alarma

    No es la primera vez que jugadores importantes de esta plantilla pronuncian palabras tan duras. El primero en alzar la voz fue Alessandro Bastoni, antes del partido de la Champions League contra el Shakhtar, con su «Las finales de la Champions quedan lejos, volvamos a poner los pies en el suelo». Después fue el propio Chivu, antes de un partido, quien dijo: «Si llevamos un tiempo sin ganar un derbi, tenemos que preguntarnos por qué. Debemos volver a ser más provincianos».

    Y hoy le ha tocado a Barella, aunque sus declaraciones llegan después de una actuación personal muy negativa y suenan más a desahogo que a autocrítica. Desde el punto de vista de la comunicación, es un autogol muy parecido al de Gleison Bremer hace unas semanas, que abrió un capítulo de minicrisis en la Juventus.

    El dardo a Chivu y la reprimenda a sus compañeros por su actitud son la señal de alarma más seria para este equipo. No lo son los numerosos malos comienzos ni los partidos que no lograron remontar, sino la falta de unidad de objetivos, confirmada después por aquel «Nos falta un poco de hambre» del propio entrenador rumano tras el partido.

    Si el Inter quiere recuperarse de verdad y dar un giro a una temporada que está lejos de estar comprometida y en la que, de hecho, sigue plenamente en la lucha en todos los frentes, sin duda debe empezar por ahí.

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