El Arsenal va en serio por Manu Koné: el centrocampista de laRoma, que esta noche jugará con Francia ante Senegal en el Mundial, es el principal objetivo de los Gunners de Mikel Arteta. El jugadorquiere jugar en la Premier y los rumores crecen, pues la Roma, para cumplir con el acuerdo de liquidación, debe vender antes del 30 de junio.







