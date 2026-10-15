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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inter, duro golpe con Lautaro Martínez: molestias musculares en los flexores del muslo izquierdo

Lautaro Martínez
Inter Milán
Serie A

Lesión del número 10 del Inter

Según se lee en el comunicado oficial emitido por el Inter: «Lautaro Martinez se ha sometido hoy a pruebas clínicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas han revelado una molestia muscular en los flexores del muslo izquierdo».


El estado del delantero argentino se evaluará en los próximos días para determinar mejor cuáles podrían ser los plazos de recuperación. En el pasado, Lautaro nos ha acostumbrado a recuperaciones exprés, impulsado también por su gran sentimiento de pertenencia al Inter, por la responsabilidad de ser capitán y por sus enormes ganas de ganar y ser protagonista.

  • LOS TIEMPOS DE RECUPERACIÓN

    Para una lesión como la de Lautaro, los plazos de recuperación oscilan entre dos y tres semanas, por lo que no se descarta que el Toro pueda intentar recuperarse a tiempo para el derbi contra el Milan del 31 de octubre. Sin embargo, también es posible que Lautaro permanezca de baja durante más tiempo y se pierda todos los partidos que el Inter disputará de aquí al parón de selecciones previsto para noviembre.


    Estos son todos los compromisos del Inter antes del próximo parón:

    Bolonia-Inter el sábado 17, Inter-Shakhtar el miércoles 21, Inter-Fiorentina el domingo 25, Venezia-Inter el miércoles 28, Milan-Inter el sábado 31 de octubre, Feyenoord-Inter el martes 3 de noviembre e Inter-Como el domingo 8 de noviembre.

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