Según se lee en el comunicado oficial emitido por el Inter: «Lautaro Martinez se ha sometido hoy a pruebas clínicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas han revelado una molestia muscular en los flexores del muslo izquierdo».
El estado del delantero argentino se evaluará en los próximos días para determinar mejor cuáles podrían ser los plazos de recuperación. En el pasado, Lautaro nos ha acostumbrado a recuperaciones exprés, impulsado también por su gran sentimiento de pertenencia al Inter, por la responsabilidad de ser capitán y por sus enormes ganas de ganar y ser protagonista.