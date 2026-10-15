Para una lesión como la de Lautaro, los plazos de recuperación oscilan entre dos y tres semanas, por lo que no se descarta que el Toro pueda intentar recuperarse a tiempo para el derbi contra el Milan del 31 de octubre. Sin embargo, también es posible que Lautaro permanezca de baja durante más tiempo y se pierda todos los partidos que el Inter disputará de aquí al parón de selecciones previsto para noviembre.





Estos son todos los compromisos del Inter antes del próximo parón:

Bolonia-Inter el sábado 17, Inter-Shakhtar el miércoles 21, Inter-Fiorentina el domingo 25, Venezia-Inter el miércoles 28, Milan-Inter el sábado 31 de octubre, Feyenoord-Inter el martes 3 de noviembre e Inter-Como el domingo 8 de noviembre.