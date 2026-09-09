En el Inter continúa el trabajo del cuerpo médico con Federico Dimarco, que lidia con un leve esguince en la rodilla izquierda. El carrilero del Inter, precisamente a causa de la lesión, no participó en el viaje a Madrid y está siguiendo un programa específico de tratamiento y recuperación.





La situación, sin embargo, no parece destinada a resolverse a muy corto plazo. Según informa La Gazzetta dello Sport, de hecho, la sensación es que Dimarco también podría verse obligado a perderse el próximo compromiso de liga contra el Udinese, previsto para el lunes. Una decisión dictada sobre todo por la prudencia, con el objetivo de evitar riesgos y permitir que el jugador se recupere por completo antes de volver a estar disponible.



