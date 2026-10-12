A medida que gana, el Inter evoluciona. El equipo de Chivu es cada vez más distinto y juega de una forma cada vez más alejada de la del que el ex del Roma heredó de Inzaghi. La larga posesión de la etapa de Inzaghi ha dado paso a pases verticales cada vez más directos y a una presión asfixiante sobre la salida de balón rival. Las asociaciones por las bandas dejan ahora espacio también a más situaciones de uno contra uno y a jugadores que intentan regatear para generar superioridad numérica. Lo que se mantiene es el movimiento constante de los jugadores del Inter, que rotan, cambian de posición y a menudo aparecen en zonas inesperadas en su continuo intento de desarmar las defensas rivales. Dimarco llevó esa idea a su máxima expresión contra el Parma.





Desde la derecha, el ex del partido puso centros y disparó a puerta. En el minuto 3, con un remate que detuvo Corvi; en el 23 y después en el 36, con dos incursiones que comenzaron en la izquierda y acabaron en el lado opuesto del campo. Sus intentos de marcar y asistir no dieron fruto, pero confirman el fútbol cada vez más fluido, sin esquemas pero con muchos principios fijos, que quiere Chivu.





Preguntado al respecto, el técnico del Inter lo explicó así: «Sus movimientos dependen de cómo venga a presionarnos el rival. Si uno de los nuestros hace una rotación por su lado, él tiene libertad para moverse hacia el centro. A veces juega de delantero, otras de interior. Hoy ha puesto un centro desde la posición de carrilero derecho; se mueve y se divierte así, llega al área y remata los centros en el segundo palo. Sabe detectar rápido el momento de arrancar. Mis jugadores han evolucionado».





En definitiva, todo está estudiado, pero también hay espacio para la improvisación: un caos organizado que sigue dando grandes frutos, como demuestra que el Inter ya tiene 10 goleadores diferentes. Entre ellos, sin embargo, por ahora falta precisamente Dimarco, que batió varios récords hace solo unos meses. Su gol podría llegar pronto y, por qué no, quizá precisamente desde la derecha.