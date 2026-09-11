Federico Dimarco ha superado casi por completo el leve esguince en la rodilla izquierda sufrido durante el Inter-Napoli del pasado sábado. El carrilero del Inter, que a causa de ese problema físico también se perdió el partido de Champions League que los campeones de Italia perdieron por 2-1 ante el Real Madrid, hoy completó la mitad del entrenamiento junto a sus compañeros, antes de continuar con su trabajo individual.
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Inter: Dimarco, parcialmente con el grupo; la situación de cara al partido ante el Udinese
Las posibilidades de una convocatoria para el próximo lunes, cuando el Inter se enfrentará al Udinese en el Meazza en el partido de la noche, aumentan, según informa FcInter1908.it. Queda por ver cómo Cristian Chivu decidirá utilizarlo llegado el caso, también en función de las indicaciones que lleguen en los dos próximos entrenamientos previstos antes del partido de liga, con Carlos Augusto, de momento, todavía como favorito para un puesto en el once titular. Djed Spence, en cambio, volvió a trabajar al margen del grupo, y pronto estará con sus compañeros para poder debutar con la camiseta del Inter.
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