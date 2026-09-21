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Dimarco ItaliaGetty Images
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Inter, Dimarco deja la concentración de Italia: el seleccionador Mancini convoca a Ruggeri, del Aston Villa

Inter Milán
F. Dimarco
Italia
M. Ruggeri
Italia vs Belgium
UEFA Nations League A

Segunda baja de cara a la Nations League después de la de Cristante, sustituido por Ricci.

Tras el reconocimiento médico realizado en el Centro Técnico Federal de Coverciano, el defensa del Inter Federico Dimarco , al no haberse recuperado del problema físico sufrido con su club, no estará disponible para los compromisos con la selección italiana y en las próximas horas abandonará la concentración. En su lugar, el seleccionador Roberto Mancini ha convocado al defensa del Aston Villa Matteo Ruggeri.

  • LOS CONVOCADOS

    Porteros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bolonia), Guglielmo Vicario (Juventus);


    Defensas: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Núremberg).


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  • EL CALENDARIO DE ITALIA EN EL GRUPO A1

    25 de septiembre de 2026 (20:45): Italia-Bélgica - Estadio Olímpico, Roma


    28 de septiembre de 2026 (20:45): Turquía-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa


    2 de octubre de 2026 (20:45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis


    5 de octubre de 2026 (20:45): Italia-Turquía - Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia


    12 de noviembre de 2026 (20:45): Italia-Francia - Estadio Giuseppe Meazza, Milán


    15 de noviembre de 2026 (20:45): Bélgica-Italia - Estadio Rey Balduino, Bruselas

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