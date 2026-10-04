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tomas palacios inter Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, debut con Argentina para Palacios: cómo funciona el préstamo al Estudiantes

Inter Milán
Estudiantes
Argentina
T. Palacios

El central argentino se está relanzando en su país. La cesión al Estudiantes puede ser definitiva

Gracias a Tomas Palacios, en Italia muchos han aprendido a conocer la ciudad de Rivadavia, prácticamente en la frontera con Chile y lejos del entorno metropolitano de Buenos Aires. Pero que levante la mano quien lo recuerde con la camiseta del Inter puesta, y también quien recuerde que sigue siendo, a todos los efectos, jugador del Inter.

El central de la generación 2003 lleva tiempo lejos del Inter de Milán y está intentando relanzar su joven carrera, y lo está consiguiendo, tras regresar cedido a Argentina. Hoy viste la camiseta de Estudiantes y gracias a ello también ha llegado la convocatoria, con incluido su debut oficial con la camiseta de la Selección, donde se reencontró con Lautaro Martínez. Pero, ¿cuál es su futuro? ¿Y cómo funciona y cuándo vencerá la cesión?

  • DEBUT CON LA ALBICELESTE

    Durante la pasada noche en Italia, en el amistoso disputado por Argentina ante Burkina Faso y ganado por 7-0 por la Albiceleste, Tomas Palacios encontró su debut oficial con la selección absoluta al sustituir al descanso al más experimentado Lisandro Martinez.

    Una emoción única para el defensa, que después comentó así el gran paso dado en su carrera: «Feliz de debutar con la camiseta más bonita del mundo. Siento muchas emociones, hoy puedo decir que he cumplido uno de mis sueños. Gracias a todas las personas que siempre están cerca de mí, especialmente a mi familia. ¡Vamos Argentina!».

  • Cómo funciona la cesión

    Para relanzar su carrera tras la fallida cesión en el Monza, el Inter y Palacios acordaron que la mejor solución para él era un regreso a Argentina. Y la elección, durante el mercado de invierno de 2026, recayó en un club con el que el Inter mantiene una relación privilegiada: Estudiantes.

    Palacios pasó al equipo del gran ex del Inter Juan Sebastián Verón con la fórmula de la cesión con vencimiento el 31 de diciembre de 2026 y con una opción de compra fijada en 6,5 millones de euros.

    Las relaciones entre Inter y Estudiantes son obviamente excelentes, el club blanquirrojo no está atravesando un gran momento económico y, en consecuencia, si el Inter quisiera de verdad volver a llevarse al jugador de 2003 a Milán, podría encontrarse perfectamente una vía. Si, en cambio, Verón decidiera apostar realmente por el fichaje definitivo de Palacios, entonces el Inter no podría oponerse, ya que en los acuerdos no existe ningún derecho de recompra.

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