90'+1' - ¡INTER SE PONE POR DELANTE, LAUTARO MARTÍNEZ! Rechace tras rechace en el área en un córner, el balón le llega a Akanji, que asiste al argentino: zarpazo, doblete y 3-2.





90' - Otra ocasión clamorosa desperdiciada por Anguissa, que golpea a dos metros de la portería el balón chutado por Lucca y lo manda increíblemente fuera.





89' - ¡Neres le devuelve el favor! De Bruyne lo encuentra, Barella resbala y el brasileño dispara alto un penalti en movimiento.





88' - ¡Qué falla Thuram! Pase filtrado al área de Calhanoglu, el francés, a pocos metros de la portería, la manda altísima.





82' ¡EMPATA EL INTER, THURAM! Centro desde la izquierda de Carlos Augusto, el francés se eleva y firma el 2-2 de cabeza, con Rrahmani en el suelo por un choque anterior.





78' - Inter se lanza al ataque, Thuram se va por la derecha y dispara fuerte, pero al lateral de la red.





74' - Córner de Calhanoglu, cabezazo de Carlos Augusto, alto por poco.





73' - ¡Palo de Thuram! Centro desde la derecha de Diuof, el francés gana por arriba a Rrahmani pero golpea el poste más lejano. Inter, a un paso del 2-2.





59' - Otra vez Dimarco para Lautaro, pero el centro va demasiado fuerte al segundo palo: el argentino la manda alta.





55' - ¡RECORTA DISTANCIAS EL INTER, LAUTARO! Centra Barella, Dimarco desde una posición imposible la pone en medio, donde el argentino, a dos pasos, solo tiene que empujarla a la red y firmar el 1-2.





53' - ¡DOBLA LA VENTAJA EL NAPOLI, HOJLUND! Raso letal de zurda desde lejos del danés, balón que se cuela donde Martínez no puede llegar. 2-0 para el Napoli en pocos minutos.





52' - Respuesta del Inter: Zielinski golpea de primeras, Meret desvía a córner.





50' - ¡NAPOLI POR DELANTE, POLITANO! Error en la salida de balón de la defensa del Inter con Barella y Bastoni, el carrilero recibe de Alisson Santos y tira una vez, dos veces encontrando el muro de un defensor, pero a la tercera acierta y firma el 1-0.





49' - ¡EL INTER PIDE PENALTI! Grandes protestas de Barella, que reclama una mano en el área por parte de Lobotka, tras arrebatarle el balón a Rrhamani. Sozza deja seguir, el VAR no le llama: Inter, furioso.





45'4' - ¡Larguero de Dimarco! Falta de zurda desde 25 metros que impacta en el travesaño, con Meret inmóvil.





45'+2' - ¡Responde el Inter! Lautaro rompe por la izquierda, Di Lorenzo despeja, pero el argentino recupera y dispara fuerte: ¡Meret, a córner!





45'+1 - ¡Hojlund perdona el primero! Córner desde la derecha, peinada para el danés, que controla y remata mal de zurda con la punta, flojo y fácil para Martínez





35' - Jugada clamorosa de Bisseck, que se marcha con un caño a Rafa Marin en la frontal y prueba un zurdazo con rosca, alto por poco.





29' - Otra vez Anguissa, remate de primeras desde atrás tras un pase atrás de Hojlund: decisivo Akanji, que logra desviar a córner.





24' - Otra vez Esposito, en un remate de cabeza girándose tras un centro de Dimarco: el balón se va fuera.





11' - Lo intenta Pio Esposito, buena torsión en el área con el balón atrapado por Meret.





6' - ¡Milagro de Martínez ante Anguissa! Alisson se va por la izquierda, centra atrás para el camerunés, que remata girándose de primeras desde el centro del área, respuesta clamorosa del portero del Inter, que evita el gol del Napoli y neutraliza también el segundo intento de Politano.





2' - ¡Gran ocasión inmediata para el Inter! Peinada de cabeza en la frontal del área de Lautaro para Diouf, volea colocada, con la gran parada de Meret, que envía a córner.