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¡Inter, de locos! Del 0-2 al 3-2 ante el Napoli con un doblete de Lautaro Martínez: Chivu derrota a Allegri

Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Serie A.

3.ª jornada de la Serie A

Inter-Napoli 3-2

Goles: 50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 56' Lautaro Martínez (I), 82' Thuram (I), 90'+1' Lautaro Martínez (I).


El duelo por el Scudetto por antonomasia, el que ha marcado las últimas temporadas, en la tercera jornada de la Serie A, deja espectáculo: a las 18:00 en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, el Inter de Cristian Chivu, vigente campeón de Italia, remonta del 0-2 al 3-2 ante el Napoli de Massimiliano Allegri, subcampeón, en el partido entre los dos equipos que se han repartido los últimos títulos de campeón de Italia.


Marcan Politano y Hojlund, y después la remontada la firman Lautaro, con dos goles, incluido el de la victoria en el 91', y Thuram. En el final, varias ocasiones para ambos equipos, el Inter protesta por un penalti por una presunta mano de Lobotka dentro del área. El Napoli, que en el tramo final se mete demasiado atrás, acaba perdiendo.


El arranque esta temporada, sin embargo, ha sido diferente, con el Inter líder de la clasificación con 9 puntos tras tres victorias, y la Italia de Nápoles llegando tras la derrota en casa ante el Como, después de la victoria en Génova, con 3 puntos: ya son 6 los puntos de distancia entre los dos contendientes.






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    LOS GOLES Y LAS JUGADAS CLAVE

    90'+1' - ¡INTER SE PONE POR DELANTE, LAUTARO MARTÍNEZ! Rechace tras rechace en el área en un córner, el balón le llega a Akanji, que asiste al argentino: zarpazo, doblete y 3-2.


    90' - Otra ocasión clamorosa desperdiciada por Anguissa, que golpea a dos metros de la portería el balón chutado por Lucca y lo manda increíblemente fuera.


    89' - ¡Neres le devuelve el favor! De Bruyne lo encuentra, Barella resbala y el brasileño dispara alto un penalti en movimiento.


    88' - ¡Qué falla Thuram! Pase filtrado al área de Calhanoglu, el francés, a pocos metros de la portería, la manda altísima.


    82' ¡EMPATA EL INTER, THURAM! Centro desde la izquierda de Carlos Augusto, el francés se eleva y firma el 2-2 de cabeza, con Rrahmani en el suelo por un choque anterior.


    78' - Inter se lanza al ataque, Thuram se va por la derecha y dispara fuerte, pero al lateral de la red.


    74' - Córner de Calhanoglu, cabezazo de Carlos Augusto, alto por poco.


    73' - ¡Palo de Thuram! Centro desde la derecha de Diuof, el francés gana por arriba a Rrahmani pero golpea el poste más lejano. Inter, a un paso del 2-2.


    59' - Otra vez Dimarco para Lautaro, pero el centro va demasiado fuerte al segundo palo: el argentino la manda alta.


    55' - ¡RECORTA DISTANCIAS EL INTER, LAUTARO! Centra Barella, Dimarco desde una posición imposible la pone en medio, donde el argentino, a dos pasos, solo tiene que empujarla a la red y firmar el 1-2.


    53' - ¡DOBLA LA VENTAJA EL NAPOLI, HOJLUND! Raso letal de zurda desde lejos del danés, balón que se cuela donde Martínez no puede llegar. 2-0 para el Napoli en pocos minutos.


    52' - Respuesta del Inter: Zielinski golpea de primeras, Meret desvía a córner.


    50' - ¡NAPOLI POR DELANTE, POLITANO! Error en la salida de balón de la defensa del Inter con Barella y Bastoni, el carrilero recibe de Alisson Santos y tira una vez, dos veces encontrando el muro de un defensor, pero a la tercera acierta y firma el 1-0.


    49' - ¡EL INTER PIDE PENALTI! Grandes protestas de Barella, que reclama una mano en el área por parte de Lobotka, tras arrebatarle el balón a Rrhamani. Sozza deja seguir, el VAR no le llama: Inter, furioso.


    45'4' - ¡Larguero de Dimarco! Falta de zurda desde 25 metros que impacta en el travesaño, con Meret inmóvil.


    45'+2' - ¡Responde el Inter! Lautaro rompe por la izquierda, Di Lorenzo despeja, pero el argentino recupera y dispara fuerte: ¡Meret, a córner!


    45'+1 - ¡Hojlund perdona el primero! Córner desde la derecha, peinada para el danés, que controla y remata mal de zurda con la punta, flojo y fácil para Martínez


    35' - Jugada clamorosa de Bisseck, que se marcha con un caño a Rafa Marin en la frontal y prueba un zurdazo con rosca, alto por poco.


    29' - Otra vez Anguissa, remate de primeras desde atrás tras un pase atrás de Hojlund: decisivo Akanji, que logra desviar a córner.


    24' - Otra vez Esposito, en un remate de cabeza girándose tras un centro de Dimarco: el balón se va fuera.


    11' - Lo intenta Pio Esposito, buena torsión en el área con el balón atrapado por Meret.


    6' - ¡Milagro de Martínez ante Anguissa! Alisson se va por la izquierda, centra atrás para el camerunés, que remata girándose de primeras desde el centro del área, respuesta clamorosa del portero del Inter, que evita el gol del Napoli y neutraliza también el segundo intento de Politano.


    2' - ¡Gran ocasión inmediata para el Inter! Peinada de cabeza en la frontal del área de Lautaro para Diouf, volea colocada, con la gran parada de Meret, que envía a córner.

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Napoli 3-2

    Goles: 50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 56' Lautaro Martínez (I), 82' Thuram (I), 90'+1' Lautaro Martínez (I).


    INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni (desde el 79' Bonny); Diouf, Barella, Zielinski (desde el 72' Calhanoglu), Sucic (desde el 46' Jones), Dimarco (desde el 62' Carlos Augusto); Esposito (desde el 46' Thuram), Lautaro Martínez. Entr. Chivu.


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (desde el 80' Gilmour, Vergara (desde el 62' de Bruyne); Politano (desde el 63' Neres), Hojlund (desde el 72' Lucca), Alisson Santos (desde el 80' Badiashile). Entr. Allegri.


    Amonestados: Vergara (N), Lautaro Martínez (I), Marin (N)

    Expulsados: -

    Asistencias: Di Lorenzo (N), Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Akanji (I).

    Árbitro: Sozza

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