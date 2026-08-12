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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter, con la salida de Frattesi, nuevo asalto por Curtis Jones: las cifras

Inter Milán
C. Jones
Liverpool
D. Frattesi
Lazio
Fichajes

La salida de Frattesi permitirá al Inter lanzar un último intento por el centrocampista del Liverpool

El Inter está literalmente desatado en el mercado tanto en el capítulo de entradas como en el de salidas. Desde hace tiempo, ya desde el pasado enero, el nombre de Curtis Jones se ha mantenido en lo más alto de las preferencias del club nerazzurro como refuerzo ideal para el centro del campo. Y, sin embargo, al menos hasta ahora, la ofensiva decisiva nunca había sido posible.

El motivo estaba ligado a otro jugador, Davide Frattesi, que siempre había sido considerado por la propiedad como la prioridad de salida para hacer sitio al inglés, que todavía tiene un año de contrato con el Liverpool. Pero hoy, por fin, todo está encajando para dar luz verde a un último intento.


  • Frattesi a la Lazio

    La primera pieza está ligada precisamente al centrocampista romano por el que, en estas horas, se están definiendo los últimos detalles para su traspaso a la Lazio. Operación de cesión con obligación de compra por 15 millones de euros, condicionada a que durante esta temporada se logre una clasificación dentro de los 12 primeros puestos. Además, el Inter mantendrá un porcentaje alto, superior al 20 %, sobre una futura reventa del centrocampista.

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  • NUEVO ASALTO POR JONES

    Una vez cerrada oficialmente la salida de Frattesi, el Inter tendrá por tanto margen de maniobra para ir a negociar con el Liverpool por Curtis Jones. El inglés hace tiempo que ha dado prioridad al Inter, se perdió el último amistoso de los Reds con Andoni Iraola en el banquillo por "motivos de precaución", pero el mercado es lo que se esconde detrás de esta decisión. Y ya está previsto un nuevo asalto del Inter.

  • Hacen falta 35 millones

    El Inter está listo, por tanto, para mejorar sus primeras propuestas de 20 y 25 millones de euros presentadas antes del 30 de junio de 2026 y que hasta ahora habían quedado en suspenso. El Liverpool, pese a que su contrato expira el 30 de junio de 2027, había partido de una petición de 40 millones de euros, pero en estas horas ha rebajado sus pretensiones y, según informa Fabrizio Romano, está dispuesto a aceptar una valoración total (con bonus) de 35 millones de euros.

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