Inter-Como, las notas de CM: Thuram tira del carro, Spence fuerza la cerradura. Paz y Da Cuhna decepcionan

Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: sin trabajo en la primera parte, salva a los suyos ante el centro cerrado de Nico Paz desde la derecha. Pero es la única ocasión en la que se le ve.

Akanji 6,5: se suma a la excelente actuación de sus compañeros de defensa y neutraliza a un delantero peligroso como Douvikas.

Bastoni 7: cierra bien los espacios en el área y, en la segunda parte, se convierte en un muro infranqueable. Actuación de defensa puro, al estilo de Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: lleva peligro de cabeza a mediados de la primera parte. Se ve obligado a ver la amarilla tras una gran jugada de Nico Paz, pero, en general, siempre está atento para cubrir las arrancadas del argentino.

Spence 7: es la llave que abre el partido, con una incursión por la derecha y el centro que desemboca en el gol de Esposito. En general, es una amenaza constante para la defensa del Como. El fichaje del mercado que más convence hasta ahora.

Barella 6,5: impone su fuerza en el centro del campo y se arriesga varias veces a ver la amarilla, pero a menudo es él quien construye las jugadas de peligro. Partido de gran energía.

Calhanoglu 6: aparece poco y, tratándose de él, en un partido dominado durante largos tramos, eso es noticia. No está físicamente al nivel de sus mejores días, pero se lo puede permitir. (Desde el 81', Sucic, sin calificar)

Zielinski 6,5: aporta orden e inteligencia en el centro del campo y organiza de la mejor manera el juego ofensivo del Inter. (Desde el 73', Mkhitaryan 5,5: entra con cierta displicencia y pierde un balón comprometido que el Como aprovecha para crear peligro)

Dimarco 6,5: en la primera parte muestra el despliegue físico de sus mejores días; en la segunda, remata dos veces con peligro a portería y roza su primer gol de la temporada. Una actuación a la altura de la temporada pasada. (Desde el 88', Diouf)

P. Esposito 7: aprovecha a la perfección la asistencia de Spence, como un auténtico delantero, y abre el marcador. Impone su presencia en el centro del área y también pelea lejos de la portería, aunque ve la amarilla. Sale exhausto. (Desde el 73', Bonny 6: se escapa tras recibir un buen pase en la jugada del 3-0, pero está en fuera de juego)

Thuram 7,5: echa el equipo a sus espaldas. Primero habilita a Spence en la jugada del gol de Esposito; después marca el segundo por su cuenta, aunque favorecido por el grave error de Valle, y anota su quinto gol en la liga, el sexto ante el Como. En general, juega con madurez y liderazgo, deja muestras de su clase y ayuda en defensa doblando las marcas. En la segunda parte roza su segundo gol tras el error de Ricci. El mejor del partido: sin Lautaro, es quien tira del Inter. (Desde el 88', Pavard, sin calificar)

Entrenador, Chivu 7: su Inter deja atrás el mal derbi y también reacciona a lo grande en la Serie A, después de la buena victoria en Róterdam. Anula a Fabregas en la primera parte con una presión feroz y contraataques letales, aunque el Como visto en San Siro está realmente muy lejos del equipo admirado hasta ahora entre la liga y la Champions. Confirma que es la kryptonita del entrenador español.