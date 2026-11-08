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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Inter-Como, las notas de CM: Thuram tira del carro, Spence fuerza la cerradura. Paz y Da Cuhna decepcionan

Inter Milán vs Como
Inter Milán
Como
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Las notas del gran duelo de San Siro entre Chivu y Fàbregas.

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J. Martinez 6: sin trabajo en la primera parte, salva a los suyos ante el centro cerrado de Nico Paz desde la derecha. Pero es la única ocasión en la que se le ve.

Akanji 6,5: se suma a la excelente actuación de sus compañeros de defensa y neutraliza a un delantero peligroso como Douvikas.

Bastoni 7: cierra bien los espacios en el área y, en la segunda parte, se convierte en un muro infranqueable. Actuación de defensa puro, al estilo de Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: lleva peligro de cabeza a mediados de la primera parte. Se ve obligado a ver la amarilla tras una gran jugada de Nico Paz, pero, en general, siempre está atento para cubrir las arrancadas del argentino.

Spence 7: es la llave que abre el partido, con una incursión por la derecha y el centro que desemboca en el gol de Esposito. En general, es una amenaza constante para la defensa del Como. El fichaje del mercado que más convence hasta ahora.

Barella 6,5: impone su fuerza en el centro del campo y se arriesga varias veces a ver la amarilla, pero a menudo es él quien construye las jugadas de peligro. Partido de gran energía.

Calhanoglu 6: aparece poco y, tratándose de él, en un partido dominado durante largos tramos, eso es noticia. No está físicamente al nivel de sus mejores días, pero se lo puede permitir. (Desde el 81', Sucic, sin calificar)

Zielinski 6,5: aporta orden e inteligencia en el centro del campo y organiza de la mejor manera el juego ofensivo del Inter. (Desde el 73', Mkhitaryan 5,5: entra con cierta displicencia y pierde un balón comprometido que el Como aprovecha para crear peligro)

Dimarco 6,5: en la primera parte muestra el despliegue físico de sus mejores días; en la segunda, remata dos veces con peligro a portería y roza su primer gol de la temporada. Una actuación a la altura de la temporada pasada. (Desde el 88', Diouf)

P. Esposito 7: aprovecha a la perfección la asistencia de Spence, como un auténtico delantero, y abre el marcador. Impone su presencia en el centro del área y también pelea lejos de la portería, aunque ve la amarilla. Sale exhausto. (Desde el 73', Bonny 6: se escapa tras recibir un buen pase en la jugada del 3-0, pero está en fuera de juego)

Thuram 7,5: echa el equipo a sus espaldas. Primero habilita a Spence en la jugada del gol de Esposito; después marca el segundo por su cuenta, aunque favorecido por el grave error de Valle, y anota su quinto gol en la liga, el sexto ante el Como. En general, juega con madurez y liderazgo, deja muestras de su clase y ayuda en defensa doblando las marcas. En la segunda parte roza su segundo gol tras el error de Ricci. El mejor del partido: sin Lautaro, es quien tira del Inter. (Desde el 88', Pavard, sin calificar)

Entrenador, Chivu 7: su Inter deja atrás el mal derbi y también reacciona a lo grande en la Serie A, después de la buena victoria en Róterdam. Anula a Fabregas en la primera parte con una presión feroz y contraataques letales, aunque el Como visto en San Siro está realmente muy lejos del equipo admirado hasta ahora entre la liga y la Champions. Confirma que es la kryptonita del entrenador español.

  • COMO

    SANCHEZ 5,5: Fabregas lo prefiere por sorpresa a Butez, pero la elección no convence. Se muestra inseguro desde la primera jugada, cuando no pide el balón y, junto a Ramon, está a punto de provocar un desastre. Reacciona tarde al disparo con la izquierda de Thuram que supone el segundo gol, aunque el remate es potente y a corta distancia. Concede un córner en un tiro de Carlos Augusto que se habría marchado fuera. También está torpe en la segunda parte al intentar detener un remate de Dimarco.

    YAN COUTO 5: demasiado endeble a este nivel y ante ciertos rivales. Contempla impasible las acometidas del Inter por su zona y prácticamente no sube durante los primeros 45 minutos. Intenta adelantar su posición en la segunda parte, pero siempre juega a un ritmo bajo.

    (desde el 74' CAQUERET s. c.)

    RAMON 4,5: está a punto de marcar un increíble gol en propia puerta a los pocos minutos por un fallo de comunicación con Sanchez. Esposito lo supera por completo en la jugada del 1-0, en la que, además, un movimiento suyo habilita a Spence por la derecha, autor de la asistencia. También se queda mirando, sin intervenir, en la ocasión del segundo gol del Inter.

    KEMPF 5: Thuram tiene otra velocidad y lo busca una y otra vez para encararlo. Sufre, como toda la línea defensiva, ante las constantes llegadas sin balón de los jugadores del Inter.

    VALLE 4,5: el primer gol llega por la derecha, donde en teoría debería defender ante un Spence desatado, aunque intenta atacar. Su intento de despeje en el centro de Zielinski resulta cómico: el balón acaba en los pies de Thuram para el 2-0. Se queda a un paso de alcanzar el disparo-centro de Nico Paz.

    (desde el 74' KAIKI 6: entra muy bien y aporta de inmediato velocidad e iniciativa por la izquierda, todo lo que había faltado con Valle. Una cesión suya da origen al remate de Nico Paz al larguero).

    PERRONE 5: la presión de los centrocampistas de Chivu por todo el campo le cierra todas las líneas de pase, pero la actuación del argentino es tímida y poco inspirada.

    (desde el 46' SMOLCIC 5,5: entra para reforzar la línea defensiva y permitir que Couto adelante su posición al centro del campo. No desentona, aunque el Inter siempre crea peligro por su banda).

    MILLA 5: ni siquiera un jugador de su experiencia consigue destacar en la gris primera parte del Como, más apagada que nunca. No encuentra el momento para ejecutar la jugada adecuada y el manejo del balón se convierte en un problema. La tónica tampoco cambia en la segunda parte.

    DA CUNHA 4,5: la anticipación que sufre en la contra que da lugar al 1-0 del Inter resume su actuación en la primera parte. Falla prácticamente todos los pases, no consigue dar ritmo al juego ni frenar las constantes subidas del Inter.

    (desde el 74' LIBERALI s. c.)

    NICO PAZ 5,5: suyo es el primer intento del Como hacia la portería de Martinez, tras una dejada de Baturina. No deja de pedir el balón con gestos durante la primera parte, pero solo recibe pases previsibles o fuera de su alcance. Un disparo-centro suyo en el minuto 63 provoca el primer susto de verdad de Martinez en el partido. Estrella un remate en el larguero en el minuto 83 tras una asistencia de Kaiki.

    BATURINA 4,5: predica en el desierto durante toda la primera parte, en busca de una posición que nunca encuentra. Fabregas no lo ve metido en el partido y lo deja en el vestuario tras el descanso

    (desde el 46' RICCI 5: demasiado pausado y lento para ayudar al equipo a ganar terreno y ritmo. Un error suyo genera una buena ocasión de gol para Thuram

    DOUVIKAS 5: lucha en vano durante los primeros 45 minutos para mantenerse en el partido y participar más. De un cambio de juego suyo hacia Baturina en la otra banda nace la primera ocasión creada por Nico Paz. Tampoco aporta mucho en la segunda parte y vuelve a la realidad tras la euforia de Lens

    ENT. FABREGAS 5: se equivoca tanto en la preparación del partido como en la elección de los jugadores. El Inter supera a su Como en ritmo y agresividad. Thuram y sus compañeros llegan siempre antes al balón y, desde el primer duelo, muestran más ganas de ganar el partido. Los cambios también llegan tarde y, en cualquier caso, no modifican la situación. Después de los elogios más que merecidos por Lens, un duro revés.

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