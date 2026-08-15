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Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, cómo está Thuram: ni siquiera estará en el banquillo contra el Betis Sevilla

Inter Milán
M. Thuram
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El delantero francés está viviendo un verano complicado a nivel físico.

Aquella de 2026 no ha sido, desde luego, un verano fácil de gestionar y vivir para Marcus Thuram. El delantero francés, nacido en 1997, había sido convocado por Didier Deschamps para el Mundial que Francia cerró con la decepción del 4º puesto y en el que solo logró jugar 1 minuto en la fase de grupos.

De vuelta a la disciplina del Inter solo el 12 de agosto en Appiano Gentile, está obviamente retrasado en su puesta a punto respecto a la hoja de ruta, hasta el punto de que, hoy, ni siquiera ha sido convocado por Chivu para el amistoso contra el Betis Sevilla. Pero, ¿cómo está el ex del Borussia Mönchengladbach? ¿Está lesionado o solo necesita tiempo?


  • EL PROBLEMA EN EL GEMELO

    Thuram cerró la pasada temporada con unas molestias en el gemelo que le atormentaron durante toda la segunda mitad del curso. Un pequeño problema que parecía haber quedado atrás en el tramo final de la temporada, en el que llegaron las dos victorias de la Serie A y la Coppa Italia, pero que reapareció al inicio del Mundial, obligando a Francia a dosificarle durante todo el torneo.

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  • No convocado, pero no está lesionado

    Según deja entrever el Inter, Thuram no ha sido convocado para el amistoso de Bari contra el Betis no porque esté lesionado, sino porque todavía necesita trabajar bastante sobre el césped para recuperar la explosividad y su mejor condición.

    Así que es mejor que se quede en Appiano Gentile en lugar de viajar con el equipo a Apulia sin poder entrenarse y sin la posibilidad, para evitar riesgos, de saltar al campo. Por eso, informa FcInter 1908, mejor perderse un desplazamiento que una sesión física en Milán.

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