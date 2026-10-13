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Inter-Club Brujas, las notas de CM: Tresoldi, tres sueños; Lautaro nunca se rinde. Martínez es un problema

Inter Milán vs Brujas
Inter Milán
Brujas
Liga de Campeones

Las notas de la segunda jornada de la Champions League, disputada en San Siro entre el Inter y los belgas.

Inter-Brujas


INTER


J. Martinez 4,5 - Nada puede hacer ante el penalti de Tresoldi. Después llega su desastre habitual: sale inexplicablemente hasta el centro del campo en una jugada rival que no lo requería y deja la portería libre para que el delantero del equipo belga marque el segundo. Más tarde, rechaza a los pies del ítalo-alemán el balón del tercero. Después de Madrid, donde pudo ser algo aislado, y Udine, el tercer indicio ya es una prueba. Aunque bajo palos suele responder, es un problema para el Inter. Y hay que resolverlo.


Bisseck 5 - Central con libertad para iniciar el juego, de vez en cuando se desconecta. Los veloces jugadores de banda del Brujas lo ponen a menudo en dificultades. La diferencia de velocidad es evidente y lo arrastra al abismo junto a sus compañeros.


Akanji 4,5 - Bastante descuidado en el marcaje de Tresoldi, le cuesta sujetarlo y tiene que recurrir a las malas, lo que le cuesta una amarilla. En general, acusa la diferencia de reflejos y velocidad con su rival, y jugar de central no lo ayuda. Lento, a menudo atascado y aparatoso al iniciar las jugadas: un partido desastroso que confirma sus dificultades del inicio de temporada.


Bastoni 5,5 - Mantiene la posición y es el encargado de sacar el balón jugado. Es el menos malo de los tres de atrás. Al final se hunde con sus compañeros y se le ve cansado al intentar frenar las carreras de los veloces Potts y Forbs.


Diouf 5,5 - Un quebradero de cabeza para el rival cuando toca atacar, pero pasa muchos más apuros cuando tiene que correr hacia atrás. Y cuando se encuentra con rivales que lo encaran, como esta noche, salen a relucir sus evidentes limitaciones.


Barella 5 - Parece estar siempre a medio camino entre recuperar y construir juego, sin aportar lo suficiente en ninguna de las dos fases. A menudo queda atrapado en las transiciones del equipo belga y se hunde con el resto del equipo. (Desde el 78', Bonny 6,5: entra y aporta frescura, desmarcándose a la espalda de los defensas del Brujas y firmando un gran gol tras un regate y un disparo con efecto. Quizá debió entrar antes).


Çalhanoğlu 5 - Le cuesta, extrañamente, medir los pases y también cumplir en defensa: suyo es el fallo que provoca el penalti sobre Forbs cuando se dirigía hacia la portería. Después sacude el travesaño con un cañonazo desde fuera del área y sale por algún problema físico antes del naufragio final. (Desde el 67', Sucic 5,5: suyo es el disparo que propicia el segundo gol de Lautaro. Entra cuando toca atacar y descuida más de una cobertura).


Zielinski 5 - Intenta enlazar el juego y ofrecerse más que sus compañeros, e incluso roza el gol. Su actuación pasa a ser insuficiente cuando propicia el contraataque de Forbs que desemboca en el penalti con el que el equipo belga se pone por delante. Y a partir de ahí ya no se recupera. (Desde el 88', Stankovic s. c.).


Dimarco 5 - Todavía no parece aquel jugador capaz de abrir defensas de la pasada temporada, probablemente condicionado por algún problema físico. Comete algunos errores por precipitación, pero cuando dispara con la izquierda siempre es peligroso, como demuestra a mediados de la segunda parte. Claro que, si además tiene que cubrir a un diablo como Forbs, la misión se complica. (Desde el 78', Spence s. c.).


L. Martinez 7 - El fuera de serie de siempre, capaz de resolver problemas: primero le anulan un gol y después se inventa el del empate, apoyándose en un pie para sacar un remate instantáneo con la puntera, de auténtico nueve. En la segunda parte desperdicia el 2-1 en un mano a mano con Sommer antes de devolver la esperanza a los suyos con un remate a bocajarro para el 2-3. Es el último en rendirse y vive la derrota como sal que escuece en la piel.


Thuram 6 - Pelea con los centrales belgas a base de velocidad y físico, y no se lo piensa dos veces cuando tiene ocasión de disparar desde fuera del área. Probablemente no debería haber salido, ya que parecía capaz de hacer mucho daño a la despistada defensa belga. (Desde el 67', P. Esposito 5,5: entra e intenta batallar con los centrales, pero apenas ve balón. Desperdicia un gol en un mano a mano con Sommer).


Entrenador: Chivu 5 - Este no es el Inter europeo que admiramos durante los dos años con Inzaghi. Atacar está bien, igual que ofrecer espectáculo y goles, pero en el fútbol también hay que defender, y el equipo parece haberlo olvidado este año. Una defensa lenta que debe cubrir muchos metros ante jugadores de banda rápidos y veloces siempre acaba desbordada, sobre todo si no hay seguridad en la portería. A veces muestra cierta suficiencia táctica que en Italia se le perdona gracias a las remontadas, pero en Europa no.




  • CLUB BRUJAS


    Sommer 7 - Regresa al estadio que lo quiso, lo silbó, lo cuestionó y lo encumbró, y lo hace como protagonista: firma una parada milagrosa ante Lautaro, demuestra que está metido en el partido y se desquita de quienes lo criticaban. Respeta al rival, el Inter, y sale de San Siro como vencedor.


    Sabbe 6,5 - Gran despliegue físico: en cuanto tiene ocasión, dobla a Forbs. (Desde el 72' Siquet 5,5 - Bonny le gana la espalda en el gol del marfileño)


    Spileers 6 - Una doble intervención ante Lautaro realza un partido en el que le toca sufrir (desde el 61' Lee 6 - Entra y asume la tarea de marcar a Pio Esposito: cumple)


    Mechele 5,5 - Bien ante Lautaro hasta el primer gol del argentino, cuando este lo supera con demasiada facilidad. A partir de ahí empieza a sufrir ante el Toro.


    Seys 6,5 - Gana el duelo con Diouf y también consigue incorporarse al ataque.


    Forbs 7,5 - Provoca el penalti del 1-0, sirve a Tresoldi el balón del 2-1 tras un contraataque magistral y también participa en la jugada del tercer gol de su compañero: los defensas del Inter no logran frenarlo, entre su velocidad, agilidad y regate


    Vanaken 6,5 - Sabe situarse a la espalda de la línea de centrocampistas del Inter.


    Potts 7 - Roza el tercer gol en un mano a mano con Martinez, tras una gran incursión por el centro del área, y en general siempre genera problemas y superioridad numérica. Vuelve locos a los defensas del Inter con sus cambios de ritmo.


    Vetlesen 6,5 - Frena a Zielinski cuando se dirigía hacia la portería gracias a una gran recuperación y una entrada perfecta. (Desde el 61' Lemarechal 6,5 - Se integra enseguida en el engranaje del Brujas)


    Virgili 7 - Estrella en el poste un balón que podría haber sentenciado el partido y es imparable por la izquierda. (Desde el 83' Diakhon s. c.)


    Tresoldi 8 - Noche de ensueño en San Siro. Su corazón milanista se hace notar: como aficionado del AC Milan, sacude el larguero, después marca el penalti que da la ventaja a su equipo y lo celebra ante la Curva Nord, antes de aprovechar el error de Martinez para anotar el segundo a pase de Forbs y culminar la fiesta con un triplete en casa del «enemigo». Vive la noche más bonita de su carrera y manda un mensaje al AC Milan, además de a la selección italiana de Mancini. (Desde el 83' Vermant 7 - Entra y está listo para empujar a la red el gol decisivo. No es poca cosa)


    Entr. Leko 7,5 - Su Brujas llega a San Siro y acapara los focos: ataca con rapidez por las bandas, corre muchísimo, acelera y pone en apuros al Inter como pocas veces se ve. Y arriba tiene a un delantero centro de gran proyección. Muestra a muchos entrenadores italianos cómo hay que venir a jugar a Milán contra el Inter. Sin miedo y con ganas de hacer daño.

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