Inter-Brujas





INTER





J. Martinez 4,5 - Nada puede hacer ante el penalti de Tresoldi. Después llega su desastre habitual: sale inexplicablemente hasta el centro del campo en una jugada rival que no lo requería y deja la portería libre para que el delantero del equipo belga marque el segundo. Más tarde, rechaza a los pies del ítalo-alemán el balón del tercero. Después de Madrid, donde pudo ser algo aislado, y Udine, el tercer indicio ya es una prueba. Aunque bajo palos suele responder, es un problema para el Inter. Y hay que resolverlo.





Bisseck 5 - Central con libertad para iniciar el juego, de vez en cuando se desconecta. Los veloces jugadores de banda del Brujas lo ponen a menudo en dificultades. La diferencia de velocidad es evidente y lo arrastra al abismo junto a sus compañeros.





Akanji 4,5 - Bastante descuidado en el marcaje de Tresoldi, le cuesta sujetarlo y tiene que recurrir a las malas, lo que le cuesta una amarilla. En general, acusa la diferencia de reflejos y velocidad con su rival, y jugar de central no lo ayuda. Lento, a menudo atascado y aparatoso al iniciar las jugadas: un partido desastroso que confirma sus dificultades del inicio de temporada.





Bastoni 5,5 - Mantiene la posición y es el encargado de sacar el balón jugado. Es el menos malo de los tres de atrás. Al final se hunde con sus compañeros y se le ve cansado al intentar frenar las carreras de los veloces Potts y Forbs.





Diouf 5,5 - Un quebradero de cabeza para el rival cuando toca atacar, pero pasa muchos más apuros cuando tiene que correr hacia atrás. Y cuando se encuentra con rivales que lo encaran, como esta noche, salen a relucir sus evidentes limitaciones.





Barella 5 - Parece estar siempre a medio camino entre recuperar y construir juego, sin aportar lo suficiente en ninguna de las dos fases. A menudo queda atrapado en las transiciones del equipo belga y se hunde con el resto del equipo. (Desde el 78', Bonny 6,5: entra y aporta frescura, desmarcándose a la espalda de los defensas del Brujas y firmando un gran gol tras un regate y un disparo con efecto. Quizá debió entrar antes).





Çalhanoğlu 5 - Le cuesta, extrañamente, medir los pases y también cumplir en defensa: suyo es el fallo que provoca el penalti sobre Forbs cuando se dirigía hacia la portería. Después sacude el travesaño con un cañonazo desde fuera del área y sale por algún problema físico antes del naufragio final. (Desde el 67', Sucic 5,5: suyo es el disparo que propicia el segundo gol de Lautaro. Entra cuando toca atacar y descuida más de una cobertura).





Zielinski 5 - Intenta enlazar el juego y ofrecerse más que sus compañeros, e incluso roza el gol. Su actuación pasa a ser insuficiente cuando propicia el contraataque de Forbs que desemboca en el penalti con el que el equipo belga se pone por delante. Y a partir de ahí ya no se recupera. (Desde el 88', Stankovic s. c.).





Dimarco 5 - Todavía no parece aquel jugador capaz de abrir defensas de la pasada temporada, probablemente condicionado por algún problema físico. Comete algunos errores por precipitación, pero cuando dispara con la izquierda siempre es peligroso, como demuestra a mediados de la segunda parte. Claro que, si además tiene que cubrir a un diablo como Forbs, la misión se complica. (Desde el 78', Spence s. c.).





L. Martinez 7 - El fuera de serie de siempre, capaz de resolver problemas: primero le anulan un gol y después se inventa el del empate, apoyándose en un pie para sacar un remate instantáneo con la puntera, de auténtico nueve. En la segunda parte desperdicia el 2-1 en un mano a mano con Sommer antes de devolver la esperanza a los suyos con un remate a bocajarro para el 2-3. Es el último en rendirse y vive la derrota como sal que escuece en la piel.





Thuram 6 - Pelea con los centrales belgas a base de velocidad y físico, y no se lo piensa dos veces cuando tiene ocasión de disparar desde fuera del área. Probablemente no debería haber salido, ya que parecía capaz de hacer mucho daño a la despistada defensa belga. (Desde el 67', P. Esposito 5,5: entra e intenta batallar con los centrales, pero apenas ve balón. Desperdicia un gol en un mano a mano con Sommer).





Entrenador: Chivu 5 - Este no es el Inter europeo que admiramos durante los dos años con Inzaghi. Atacar está bien, igual que ofrecer espectáculo y goles, pero en el fútbol también hay que defender, y el equipo parece haberlo olvidado este año. Una defensa lenta que debe cubrir muchos metros ante jugadores de banda rápidos y veloces siempre acaba desbordada, sobre todo si no hay seguridad en la portería. A veces muestra cierta suficiencia táctica que en Italia se le perdona gracias a las remontadas, pero en Europa no.











