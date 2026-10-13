El Inter recibe al Brujas en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League 2026/2027. Es un partido que ya puede marcar un punto de inflexión en el torneo para ambos equipos. La UEFA ha designado un equipo arbitral de seis integrantes, con noruegos sobre el terreno de juego y españoles en el VAR, encabezado por el noruego Rohit Saggi como árbitro principal. Calciomercato contará en directo las jugadas más controvertidas del encuentro.
Inter-Club Brujas, el análisis arbitral: protestas en los dos goles de Lautaro. Spileers se expone a la roja. Calhanoglu ve la amarilla en el penalti y se anula un gol
LA DESIGNACIÓN COMPLETA
Saggi (NOR)
Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
Cuarto árbitro: Kringstad (NOR)
VAR: Del Cerro Grande (SPA)
AVAR: Soto Grado (SPA)
81': MANO DE BASTONI AL INICIO DE LA JUGADA DEL GOL DE LAUTARO
Enérgicas protestas del Brujas por el gol del 2-3 de Lautaro Martínez. La jugada comienza con un control involuntario, pero con la mano, de Bastoni que da inicio al contraataque del Inter. Leko es amonestado por protestar desde el banquillo.
57' Spileers se arriesga a ver la roja
En el choque en el que Spileers se llevó la peor parte y tuvo que ser sustituido, no se señaló una falta sobre Dimarco justo en la línea del área de penalti. El carrilero italiano había apartado el balón a tiempo antes de que lo derribaran y cayera sobre el central, que ya estaba amonestado. Si el árbitro hubiera señalado la falta, habría sido la segunda amarilla y la expulsión.
44' El Brujas protesta y el VAR revisa el gol de Lautaro.
Lautaro marca el 1-1 al final de la segunda parte tras ganarle la posición a Mechele, que cae al suelo y deja al argentino libre para rematar. El Brujas protesta, pero la revisión del VAR confirma que el gol es válido. Lautaro se adelanta al defensa al disputarle la posición y es Mechele quien se deja anticipar por un error propio.
36' GOL ANULADO
Gol anulado al Inter tras batir Lautaro Martínez a Sommer de cabeza. Sin embargo, el delantero del Inter parte en posición de ligero fuera de juego, algo que confirman primero el asistente y después el VAR.
30': SOLO AMARILLA PARA CALHANOGLU
Pese a la clara ocasión de gol de Calhanoglu, no se muestra la tarjeta roja. Como el turco intentó jugar el balón, la acción que provoca el penalti queda despenalizada y solo se muestra la tarjeta amarilla.
29': PENALTI PARA EL BRUJAS
El Inter falla en las coberturas defensivas de un córner a favor y permite al Brujas salir al contraataque en un dos contra dos. Forbs recorre todo el campo frente a Calhanoglu y lo encara en el área, obligando al turco a derribarlo. Saggi señala el penalti sobre el terreno de juego y, pese a las protestas del centrocampista turco, la repetición también muestra que parece clarísimo.
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