En el choque en el que Spileers se llevó la peor parte y tuvo que ser sustituido, no se señaló una falta sobre Dimarco justo en la línea del área de penalti. El carrilero italiano había apartado el balón a tiempo antes de que lo derribaran y cayera sobre el central, que ya estaba amonestado. Si el árbitro hubiera señalado la falta, habría sido la segunda amarilla y la expulsión.