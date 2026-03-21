Siempre parece que falta algo, no se respira la euforia que habría en cualquier equipo líder con esta ventaja. ¿A qué se debe eso, en su opinión?





«Nunca hemos pensado en la ventaja en la clasificación. Quedan 27 puntos por disputar, pensamos en ser competitivos. Tenemos una ventaja, pero debemos pensar en nosotros mismos y en lo que hemos hecho bien, dando continuidad a nuestras ambiciones».