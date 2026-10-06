El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha concedido una larga entrevista a Cronache di Spogliatoio para hablar de su forma de ser como entrenador. Un trabajo para el que todavía se siente un aprendiz, pese a que ya ha empezado su joven carrera ganando un Scudetto y una Coppa Italia. Este es el adelanto de la entrevista completa que saldrá mañana.
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Inter, Chivu: «Sigo siendo un aprendiz, no tengo toda una vida por delante para hacer este trabajo»
SOY UN APRENDIZ
«No creo tener toda una vida por delante para hacer este trabajo. ¿Si todavía me siento un aprendiz? Sí, es mi manera de ser y de ver las cosas. Tener dudas me permite ser curioso, salir de mi zona de confort»
CUANDO YA NO QUIERA MEJORAR, PARARÉ
«El día en que deje de considerarme un aprendiz será el adecuado para parar. Tal y como soy yo, el estudio y los desafíos mantienen viva la pasión y las ganas de seguir adelante con entusiasmo»
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