Tras el primer adelanto LEE AQUÍ llegan nuevas declaraciones de Cristian Chivu a Cronache di Spogliatoio, con el entrenador del Inter hablando en profundidad sobre su grupo, las ganas de mejorar, los objetivos y también sobre los jugadores que tiene a su disposición. Estas son sus palabras.
Inter, Chivu: «El éxito y el fracaso son dos “bastardos” a los que hay que tratar del mismo modo. No soy un integrista, entre Nápoles y Madrid me equivoqué»
DEL PARMA AL INTER
Ha cambiado poco respecto a hace dos años: menciono la oportunidad que me dieron en Parma y luego la del Inter. Hablamos de un año y medio como entrenador profesional. Desde el punto de vista humano soy la misma persona, tengo la misma ambición y pasión: sigo siendo la mejor versión que puedo ser, tratando de transmitir entusiasmo y pasión por el fútbol.
LA FAMILIA
Si he conseguido encontrar una estabilidad es gracias al amor de mi familia, que me ha acompañado en este año y medio no sencillo según las expectativas, también las mías: tengo la suerte de tener una mujer que me quita mucho fuera del fútbol y siente curiosidad por mi mundo. Se implica y quiere estar conmigo y compartir también los malos momentos: me echa la bronca por cómo respondo a los periodistas, por cómo afronto las cosas y por lo que ve al borde del campo, como los escupitajos.
¿Éxito y fracaso? Dos "bastardos"
"He aprendido a ser más estable en mis certezas: para mí, el éxito y el fracaso son dos bastardos a los que trato de la misma manera. Es algo que he aprendido: no comparo nada y no me exalto si las cosas van bien, ni me deprimo si las cosas no van"
NO SOY INTEGRISTA
«¿Conceder descansos, evitar las concentraciones? No sé si hace falta valentía, hace falta comprensión: a mí no me gusta el integralismo, me gustan las ideas nuevas. No entreno para mi conciencia, entreno para mis chicos, por la sensibilidad que tengo en algunas situaciones en las que entiendo lo que hace falta».
ENTRE NÁPOLES Y MADRID
No me interesan los juicios: a veces sé que la decisión que tomo, como no hacer la última sesión, la tomo porque sé cuánto gastamos en el partido anterior. Me interesaba más la recuperación después de Nápoles; la última sesión también puedes saltártela por las energías mentales. A día de hoy sigo creyendo que subestimé lo que gastamos desde el punto de vista mental contra el Nápoles, al intentar remontar un partido estando 2-0 abajo, para luego ir a Madrid, donde nos faltó algo de energía: debería haber dado medio día libre, nos habría venido bien.
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