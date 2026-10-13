El Inter cae por 4-3 en casa, en San Siro, ante el Brujas en su segundo partido de la fase de liga de la Champions League. Una derrota muy dolorosa, tras la sufrida en Madrid en el debut, no solo por el resultado, que mantiene al Inter en los últimos puestos de la clasificación con 0 puntos, sino también por cómo se produjo: ante un rival que no era imbatible, pero que supo poner de manifiesto todas las carencias de este equipo. Cristian Chivu, tras su séptima derrota en los últimos ocho partidos europeos, valoró así el encuentro en Sky Sport.



