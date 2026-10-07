También hubo amplio espacio para la gestión del grupo y de los individuales en la larga entrevista concedida por Cristian Chivu a Cronace di Spogliatoio. Desde los tres ingleses, pasando por los más criticados como Josep Martinez y Diouf, hoy convertidos en piezas fundamentales, pero también Aleksandar Stankovic, reclamado por todos y sobre quien el entrenador del Inter explicó si y cómo tendrá su oportunidad.
Inter: Chivu defiende a los suyos: «A Martínez solo se le critica desde fuera. La percepción sobre Diouf ha cambiado. Pio crece jugando. Stankovic tiene por delante a Calhanoglu y Zielinski»
Las tarjetas amarillas
«¿Gestión diferente con las tarjetas amarillas? No juzgo el pasado, yo juzgo lo que soy yo y cómo valoro yo las amarillas: yo también he tomado decisiones fuertes con dos defensas amonestados después de 30' y quitar a uno para no comprometer la integridad del equipo. No es que yo no cambie al amonestado, pero no parto de la idea de que tiene que salir enseguida por miedo a quedarnos con 10: quiero responsabilidad de mis jugadores, no son tan jóvenes, tienen experiencia y saben jugar con tarjeta. Luego, paciencia, si ven la roja asumo yo la responsabilidad».
«Los tres ingleses son como nosotros»
"¿Stones y Spence? Spence lleva una semana entrenándose con nosotros, lo hace todo: no hay ejercicios que no pueda hacer. Jones siempre ha estado con nosotros, John está haciendo la readaptación atlética: él también está mejor. No son distintos de nosotros: hemos estado acertados al elegir personas que se parecen mucho a nuestra manera de hacer las cosas. Jones y Spence se han integrado perfectamente en el grupo en todos los sentidos, parece que llevan aquí bastante tiempo. John es más serio, pero es una persona maravillosa: no se encuentran muchas así en el fútbol, nos alegra tenerlo por la experiencia que tiene, puede darnos mucho
PEPO MARTÍNEZ
“¿Los porteros? Todos necesitan kilómetros, sobre todo un portero. La diferencia con el tenis está en el juicio de los demás: si en el tenis pierdes un partido, ya está, se acaba ahí, y dos días después viajas al próximo torneo. Cuando un portero comete un error, cientos de personas lo juzgan como si fuera el fin del mundo y no es justo. A un delantero, si falla un mano a mano con el portero, no se le juzga del mismo modo que a un portero que comete un error. No es sencillo para un portero mantener la autoestima y la fortaleza mental. Lo que miro después de un error es cómo se reacciona, y mis jugadores este año, cuando se han equivocado, siempre han reaccionado.
¿Martínez? Es uno de los que asume la responsabilidad de los errores, mantiene un nivel de profesionalidad importante y se pone a disposición del grupo; para mí, está más que preparado. ¿La convocatoria con la selección? Esperemos que ayude también en los juicios de quien lo juzga desde fuera”
La percepción de Diouf ha cambiado
"A mí no me ha dicho que quiera jugar en el centro del campo (ríe, ndr). No sé si él ha declarado esto, a menudo se saca todo de contexto y eso ya lo sabía desde hace tiempo. Diouf es un chico aplicado, hace todo lo posible por darle al equipo lo que necesita en los momentos de un partido. Siempre quiere mejorar, pasamos mucho tiempo en la sala de vídeo para hacerle entender los movimientos sin balón, le veo muy atento. Dejemos clara una cosa: no es fácil hacer jugar a un futbolista en una posición en la que nunca ha jugado, pero él ha mostrado aplicación, ganas de mejorar y, por tanto, un 10 y matrícula de honor desde todos los puntos de vista. Luego es un proceso largo, necesita tiempo y hay que cometer errores. Me alegra ver su actitud en un equipo como el Inter, donde al primer error se te juzga como si fueras el último de la Tierra y todos sabemos cuál era la percepción que había sobre él el año pasado"
Pio crece jugando
"Pio Esposito crece y crece bien, crece jugando, marcando la diferencia y siendo decisivo con nosotros y con Italia. Es joven, pero tiene autoestima y eso le permite seguir trabajando con los pies en la tierra. Ya no lo considero un joven, sino un jugador que lleva un año y un mes jugando en la Serie A y que está demostrando que va por el camino del crecimiento. Él y los delanteros han entendido que hacer una presión así ayuda a recuperar el balón y permite al equipo defender más arriba".
Stankovic tiene por delante a Calhanoglu y Zielinski
"Ale es un organizador, pero puede jugar de mediocentro: es un organizador, por delante de la defensa, tiene un buen pie, necesita mejorar en los tiempos de juego, pero, chicos, estamos hablando de un jugador que empezó su recorrido hace solo dos años. Tuvo el valor de irse a Suiza, el año pasado jugó la Champions con el Brujas, a veces hasta yo me reprocho cómo lo considero, teniendo en cuenta que lo conozco desde que era un niño.
Este chico ha marcado muchos goles en la Champions, ha ganado con el Brujas y es un jugador para el Inter, por delante de él está Calhanoglu, todos sabemos lo que significa para este equipo, también está Zielinski como organizador, Stankovic tiene que mantener la intensidad, el ritmo y las ganas de mejorar y tarde o temprano lo veremos"
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