Inter: Chivu defiende a los suyos: «A Martínez solo se le critica desde fuera. La percepción sobre Diouf ha cambiado. Pio crece jugando. Stankovic tiene por delante a Calhanoglu y Zielinski»

“¿Los porteros? Todos necesitan kilómetros, sobre todo un portero. La diferencia con el tenis está en el juicio de los demás: si en el tenis pierdes un partido, ya está, se acaba ahí, y dos días después viajas al próximo torneo. Cuando un portero comete un error, cientos de personas lo juzgan como si fuera el fin del mundo y no es justo. A un delantero, si falla un mano a mano con el portero, no se le juzga del mismo modo que a un portero que comete un error. No es sencillo para un portero mantener la autoestima y la fortaleza mental. Lo que miro después de un error es cómo se reacciona, y mis jugadores este año, cuando se han equivocado, siempre han reaccionado.

¿Martínez? Es uno de los que asume la responsabilidad de los errores, mantiene un nivel de profesionalidad importante y se pone a disposición del grupo; para mí, está más que preparado. ¿La convocatoria con la selección? Esperemos que ayude también en los juicios de quien lo juzga desde fuera”