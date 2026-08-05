Cristian Chivu, entrenador del Inter, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el 1-1 en el derbi contra el Milan en Australia. A continuación, sus palabras, recogidas por FcInter1908.it: «Es un amistoso, un partido de agosto en el que ni nuestra condición ni la suya es la máxima. Se intenta hacer buenas cosas y dar todo lo que se tiene, aunque las piernas no estén brillantes».
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Inter, Chivu: «Bisseck, fuerte contusión. ¿Pavard? Está aquí, como los demás»
PIO Y BONNY
El técnico del Inter añade: «¿Qué me llevo de este amistoso? Me llevo la salud de mis jugadores, salvo Bisseck, que ha sufrido una fuerte contusión en la cabeza: el resto importa poco. ¿Pio y Bonny? Ya lo demostraron el año pasado, se han ganado un puesto en esta plantilla, son campeones de Italia: son dos jóvenes de gran talento y proyección, no debemos olvidar que nos han echado una gran mano».
SOBRE PAVARD
Por último, preguntado por Pavard: «¿Pavard? Hablo de él, de Bisseck, de Bastoni y de Carlos, hablo de los que ahora mismo están aquí: solo tenemos cuatro, están haciendo un gran trabajo y se esfuerzan al máximo. Estoy contento por todos porque hemos conseguido darles más minutos a todos ellos».
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