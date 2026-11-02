Inter: ¿Chiesa, Icardi o un fichaje de la Serie A para reforzar el ataque en enero?

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Bastaron dos palabras, «consideración acertada», para abrir un enorme expediente de fichajes en el Inter. Las pronunció el entrenador del Inter, Cristian Chivu, quien respaldó y subrayó la necesidad o, mejor dicho, la posibilidad de incorporar un quinto delantero a una plantilla que, en cualquier caso, ya está bien surtida en ataque.

Y, según Sportmediaset , el Inter ya ha abierto y reabierto numerosos expedientes, con tres vías que puede explorar en enero para satisfacer la petición del entrenador.