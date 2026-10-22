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Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Carlos Augusto sigue salvando a Chivu: es más decisivo que Dimarco y se está ganando la renovación

Inter Milán
F. Dimarco
C. Augusto
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Otro gol, otra aportación decisiva, otra actuación que aumenta las dudas sobre las decisiones que hay que tomar en esa línea, tanto para el presente como para el futuro.

Una vez más, Carlos Augusto. Una vez más, decisivo. El Inter se está aferrando a su comodín por excelencia y, también en una noche de Champions League complicadísima y ya decisiva como la de ayer ante el Shakhtar Donetsk en San Siro, fue precisamente el ex del Monza quien se erigió en protagonista y le dio la victoria a Cristian Chivu.

Desde principios de año, el brasileño encadena una actuación tras otra, con goles y asistencias decisivos para «salvar» al Inter o dar inicio a sus ya habituales remontadas, pero, sobre todo, se está ganando con creces esa renovación de contrato de la que se sigue hablando.

Y hay más, porque más allá de su papel de «comodín» táctico, hoy hay una duda que no puede dejar de rondar la cabeza del entrenador rumano: ¿es mejor él o Dimarco en la banda?

  • MÁS QUE UN COMODÍN

    La carrera de Carlos Augusto en el Inter siempre ha estado condicionada en gran medida por dos factores: la presencia de Federico Dimarco abierto en la banda y de Alessandro Bastoni en defensa. Él siempre se ha adaptado, ha desempeñado de forma excelente el papel de «suplente» tanto del primero como del segundo, exhibiendo su versatilidad táctica, pero también una inteligencia poco común para interpretar los momentos y las fases del juego.

    Sin embargo, en este inicio de temporada, el exjugador del Monza está demostrando ser mucho más que un simple comodín: sus números y estadísticas son increíblemente mejores que los de ambos supuestos titulares y, sobre todo, superiores a los de un Dimarco que hoy atraviesa grandes dificultades.

  • EL HOMBRE DE LAS SACUDIDAS

    Después de empezar la temporada en el banquillo en sus dos primeros partidos, ante el Monza y el Cagliari, el lateral nacido en 1999 ha sumado 7 apariciones, con 4 goles y 2 asistencias. Todos ellos han sido fundamentales para el Inter por cómo se estaban desarrollando los partidos cuando su nombre apareció en el acta.


    El gol de ayer, con 10 contra 11 y desmarcándose en profundidad en el momento justo, sigue muy presente en la memoria de todos. Valió los primeros 3 puntos de esta temporada en la Champions. Y, sin salir de Europa, fue precisamente un gol suyo el que alimentó las esperanzas de remontada en el Bernabéu y cambió la percepción del equipo sobre aquella derrota.


    Carlos Augusto ha sido hasta ahora el hombre de las «sacudidas», tanto de energía como anímicas. Así ocurrió ante el Napoli, con la asistencia para el 2-1 de Lautaro inmediatamente después del segundo gol de Hojlund, que había puesto al Inter 2-0 por debajo en pocos minutos. Lo mismo sucedió ante el Udinese, con el gol del 2-1 que inició la remontada hasta el 5-3 final. Su entrada ante la Roma en la segunda parte dio paso al asedio que llevó al 2-2 definitivo. Y, por si faltaba algo, marcó un gol y dio una asistencia decisiva tras salir desde el banquillo para desatascar el partido ante el Bologna, que hasta entonces seguía 1-1.

  • Se está ganando la renovación

    Desde hace tiempo, como en el caso de Dimarco, el Inter les ha prometido a él y a su agente que su contrato, que vence el 30 de junio de 2028, será revisado y ampliado. Anoche, tras decidir el partido ante el Shakhtar, el brasileño reiteró que quiere seguir en el Inter.

    Después de consolar a Bastoni con un «Hemos ganado también por él», Carlos Augusto confirmó que las negociaciones avanzan: «¿Renovación? Estamos hablando de ello y nos lo estamos tomando con calma. Todavía me quedan dos años de contrato...».

    El club quiere premiar el rendimiento del carrilero no solo ampliando su contrato de 2028 hasta al menos 2030, sino también mejorando las condiciones económicas de un acuerdo por el que ahora cobra 2,2 millones de euros por temporada, una cifra muy inferior a la de los mejores de la plantilla. Y hoy está demostrando sobre el campo no solo que él también es uno de los mejores de la plantilla, sino que merece ese premio.

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  • MEJOR QUE DIMARCO, LAS ESTADÍSTICAS LO CONFIRMAN

    Más allá de la renovación, también está lo que ocurre en el campo, donde Carlos Augusto ya es capaz de poner en un verdadero aprieto a Cristian Chivu, que sigue buscando fórmulas para alinearlo sin sacrificar ni a Bastoni ni a Dimarco. El problema es que el brasileño presenta hoy estadísticas claramente superiores a las del ex-MVP de la temporada 2025/2026 en la posición que, en principio, debería ser la suya.

    Además de su aportación ya mencionada en goles y asistencias (Dimarco lleva 2 asistencias), las estadísticas favorecen al exjugador del Monza tanto en el partido de ayer contra el Shakhtar como, en general, a lo largo de toda la temporada.

    Carlos Augusto tiene un mayor porcentaje de pases acertados (92% frente al 86%), y la diferencia aumenta en campo rival. También gana más duelos (62% frente al 42%), tiene una mayor conversión de los xGoals esperados en goles (0,90 con 4 goles frente a 0,93 y 0 goles marcados) y una mayor conversión de los xAssist en asistencias (0,55 con 2 asistencias frente a los 2,05 con 2 asistencias de Dimarco).

    Por último, también destacan sus cifras defensivas: más intercepciones (1,4 frente a 0,7 de media), menos regates sufridos (0,2 frente a 0,6), más entradas ganadas (3,6 con un 62% frente a 1,3 con un 43%), muchos más cierres defensivos (2,6 frente a 0,4) y, como era de esperar, muchos más duelos aéreos ganados (79% frente al 33%).

    Dimarco todavía está lejos de su mejor estado físico; el problema de rodilla del largo parón lo ha frenado. Pero el rendimiento actual de Carlos Augusto obliga a Chivu, como mínimo, a reflexionar.

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