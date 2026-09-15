Inter-Calhanoglu: las dudas físicas en la negociación para la renovación, la propuesta será a la baja

Hakan Calhanoglu no pudo saltar al campo durante el partido que el Inter ganó por 5-2 al Udinese tras remontar. El centrocampista turco arrastraba ya unas molestias musculares en la víspera del encuentro y las pruebas instrumentales a las que se sometió hoy confirmaron la lesión muscular en los músculos aductores del muslo derecho.





Se perderá inevitablemente también el gran duelo, además de enfrentamiento directo, de la 5.ª jornada de liga contra la Roma por el enésimo contratiempo de los dos últimos años que, inevitablemente, también está influyendo en la ya pública negociación para la renovación de su contrato, que expira al final de la temporada.



