Hakan Calhanoglu ha vuelto a ser una vez más una pieza central en el proyecto técnico del Inter. El centrocampista turco sigue sumando minutos y ganando físico de cara al debut de la temporada contra el Monza y, durante la gira por Oriente completada por el Inter, concedió una larga entrevista a los micrófonos de BeIn Sports Australia para repasar su futuro y el del club. La consigna es clara: ¡ganar más trofeos otra vez!
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Inter, Calhanoglu: «Después de la última temporada con Inzaghi nos daban por muertos, ahora queremos dominar. Chivu se interesa más por las personas»
Los goles desde fuera
«No hay secretos, todo el mundo me conoce. También mis compañeros, antes del partido o durante el descanso, siempre me dicen: "si tienes la posibilidad de tirar, tira". Yo también reconozco mi calidad; a veces, cuando estoy libre, tiro a puerta y alguna vez sale bien»
EL FÚTBOL ITALIANO VS EL FÚTBOL ALEMÁN
«Dos estilos diferentes: en Italia es más táctico y defensivo, mientras que en Alemania era más ofensivo cuando yo estaba allí, aunque quizá ahora haya cambiado. No es fácil marcar goles en Italia, todos los equipos defienden bien, también los pequeños.
La Serie A es un grandísimo campeonato, hay equipos como el Atalanta y otros que están creciendo, están fichando buenos jugadores, como la Fiorentina. Las críticas llegan siempre desde fuera; como jugador no comparto lo que dicen, para mí está en el top 3 de las ligas junto a la Premier League y LaLiga»
Chivu e Inzaghi
«¿Algo especial con Chivu? Seguro, todos pensaban que estábamos muertos después de lo que había pasado el año anterior. El equipo tuvo una mentalidad fuerte; cuando hubo un momento difícil, respondimos sobre el campo y eso fue lo que marcó la diferencia.
No puedo decir nada sobre Inzaghi, me quiso mucho cuando llegó al Inter y he crecido mucho con él como jugador y como persona. Chivu es diferente, a él le importas más como persona. Para él, el fútbol ya no es lo más importante, sino que lo importante eres tú como persona, cómo te sientes; siempre está disponible, te da confianza y te hace sentir bien»
QUEREMOS DOMINAR
"El objetivo es siempre volver a ganar o dominar la liga. En 5 años he ganado 8 trofeos y he jugado 2 finales de la Champions, me habría gustado ganar una pero el fútbol es así. El objetivo es siempre reafirmarse en Italia, intentar volver a ganar y dominar. Lo intentaremos de nuevo"
Ídolos y los más fuertes? Thuram
«¿Ídolo? Me gustaba ver a Ronaldinho, me inspiró mucho, era mi ídolo. ¿Los más fuertes con los que he jugado? Son, Ibrahimovic, hay muchos muy fuertes, no es fácil elegir. En el Inter hay muchos muy fuertes; si elijo a uno, los demás se ponen tristes. Elijo a uno del Inter y digo Thuram»
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