Para todos, el Inter es el equipo a batir, el más completo y el que, al menos en Italia, está destinado a marcar el ritmo y dominar. Sin embargo, incluso dentro del propio Inter hay quien, como Cristian Chivu, considera que este equipo puede, o más bien debe, mejorar todavía más.

El entrenador tiene las ideas claras y ya se las ha transmitido (de forma velada, también a través de la prensa) al club. La respuesta ha sido que, para poder hacer fichajes, habrá que hacer sitio en la estructura del club y en la plantilla. Así, como ocurrió al final del pasado verano, el traspaso de un jugador que hoy no es una pieza central en los planes del Inter podría proporcionar los fondos necesarios para acudir al mercado: Luis Henrique.