Inter-Betis, los mejores y los peores: ¡qué debut de Stones! Bonny, mejor que Pio Esposito. Paso atrás de Diouf, Carlos Augusto sufre

Calhanoglu: sube el ritmo, administra y reparte una infinidad de balones, y en dos ocasiones roza el gol desde la distancia. Aún no está al 100%, pero respecto a los partidos contra Juventus y Milan el nivel ya ha subido.





Barella: el motor inagotable ha vuelto a arrancar a altísimas revoluciones. El balón para Bonny al inicio del partido es una delicia, recupera y vuelve a salir como si fuera un partido de verdad. Luego se pierde de vez en cuando en acciones algo forzadas por un ambiente de amistoso que desentona, pero piernas tiene.





Bonny: prácticamente todas las acciones ofensivas peligrosas del Inter lo tuvieron como protagonista, ya fuera como asistente o en la finalización. Se mueve a derecha e izquierda junto a la referencia Pio Esposito y aprovecha al máximo los espacios. Falta el gol, y empieza a notarse también a nivel psicológico, pero llegará.





Dimarco: ¿adivinad qué? Hay un Inter sin Dimarco y otro tres veces más peligroso en fase ofensiva con él en el campo, y también hoy en la segunda parte es él quien cambia la cara del partido. ¿Cómo? Haciendo lo que no logró hacer Carlos Augusto, es decir, robarle un tiempo de juego a la defensa con asistencias al primer toque, apoyos y ocupación de espacios.





Stones: ¿podía soñar con un debut mejor? La compenetración con Akanji anula prácticamente cualquier ocasión del Betis, la circulación de balón es de calidad y, por último, el gol que encuentra con una media vuelta dentro del área tras una asistencia aérea de Pavard vale la victoria final.