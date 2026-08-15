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Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter-Betis 0-0, EN DIRECTO: Calhanoglu roza el palo desde 35 metros

Inter Milán
Inter Milán vs Real Betis
Real Betis
Amistosos
Serie A

Último amistoso de la temporada para el Inter antes del inicio de la temporada.

El inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 se acerca en el Inter con el debut contra el Monza programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrenta hoy en Bari a partir de las 19.30 en el San Nicola al Betis Sevilla en la última verdadera prueba amistosa de esta pretemporada.

Chivu sigue haciendo pruebas en el once titular de cara al que debutará ante los brianzoli, pero hay curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer y baja, al igual que Thuram (todavía no está en su mejor nivel LEE AQUÍ), sino por el estado de forma que tendrán Stones y Lautaro (en el banquillo al inicio), que hasta ahora nunca han sido utilizados.




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    35' OCASIÓN - Calhanoglu recupera el balón en tres cuartos, ligeramente escorado a la derecha, y saca un potente disparo cruzado que roza el palo a la derecha de Valles.


    14' OCASIÓN - ¡Esta vez es Antony quien asusta a Pepo Martínez! El extremo se perfila desde la derecha hacia su izquierda y saca un potente zurdazo desde la frontal que se va fuera por muy poco junto al primer palo. El portero reprende a los suyos por el demasiado espacio concedido.


    8' Responde el Betis con un disparo desde la frontal de Fornals, Martínez atrapa en dos tiempos.


    6' OCASIÓN - Es de Bonny la primera ocasión de gol, desperdiciada por el Inter. El delantero marfileño primero es decisivo en la presión alta que permite a Pio Esposito recuperar el balón, pero luego no está igual de acertado al elegir el tiempo del remate de cabeza en un centro de Barella, mandándolo increíblemente alto pese a estar libre de marca.


    4' Juego detenido durante mucho tiempo para permitir a los médicos del Betis atender a Héctor Bellerín, que se ha quedado tendido sobre el césped en la frontal de su área. Será sustituido en el minuto 9'.


    0' Comienza el partido en el San Nicola de Bari a las 19:30

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  • INTER-BETIS: ALINEACIONES OFICIALES Y LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Betis 0-0


    Goleadores: -


    INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
    Entrenador: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
    Suplentes: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré.
    Entrenador: Manuel Pellegrini.


    Árbitro: Mastrodomenico

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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