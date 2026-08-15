El inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 se acerca en el Inter con el debut contra el Monza programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrenta hoy en Bari a partir de las 19.30 en el San Nicola al Betis Sevilla en la última verdadera prueba amistosa de esta pretemporada.
Chivu sigue haciendo pruebas en el once titular de cara al que debutará ante los brianzoli, pero hay curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer y baja, al igual que Thuram (todavía no está en su mejor nivel LEE AQUÍ), sino por el estado de forma que tendrán Stones y Lautaro (en el banquillo al inicio), que hasta ahora nunca han sido utilizados.