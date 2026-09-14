¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Dario BaccinGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, Baccin: «¿Romano? Queremos un núcleo duro italiano. Contactos positivos para las renovaciones de Dimarco y Calhanoglu, nuevas reuniones programadas»

Inter Milán
A. Romano
F. Dimarco
H. Calhanoglu
D. Baccin

Primera entrevista oficial de Dario Baccin como director deportivo del Inter

El Inter ha cambiado de cara a nivel directivo desde hace ya algunas semanas con la salida, tras 28 años, de Piero Ausilio y el ascenso a nuevo director deportivo de quien era su antiguo segundo, Dario Baccin.

El nuevo responsable del área deportiva del Inter habló por primera vez en su nuevo cargo tanto en Dazn como en Sky sobre los próximos movimientos del club, su papel y las renovaciones encaminadas con Calhanoglu y Dimarco. ¿La estrategia en el mercado? El bloque duro italiano sigue siendo prioritario y gusta Romano, del Cagliari.

  • Emoción por el nuevo rol

    "Cuando estás en el Inter, jugar contra grandes clubes es normal. Las emociones de los primeros días han sido particulares, pero luego hemos vuelto a la rutina y he vivido días no muy distintos a los que vivía antes del nuevo cargo.

    Esperamos un gran partido y conseguir los tres puntos, el objetivo del día. Confirmar el espíritu de Madrid y queremos jugar con valentía y calidad, con un desenlace, eso esperamos, diferente"

    • Anuncios

  • Las renovaciones de Calhanoglu y Dimarco

    «¿Dimarco y Calhanoglu? Hemos iniciado varias conversaciones, conversaciones tranquilas. Profundizaremos en los próximos días y en los próximos meses. Cuando haya novedades concretas os lo diremos.

    Queremos afrontar las cosas con calma y todos estamos contentos, nosotros con los jugadores y ellos de formar parte de un gran club. Esperamos hacer las cosas bien y luego os lo diremos».

  • Romano

    "¿Gusta Romano? Hay un trabajo de seguimiento diario, es prematuro dar nombres. Estamos atentos a todos los nombres en Italia y en el extranjero. En los últimos 10 años, el núcleo duro nos ha caracterizado y nos ha dado una identidad precisa. Y la idea es continuar".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • DE NUEVO SOBRE LAS RENOVACIONES

    «¿Cuándo habrá novedades? Antes que nada, tenemos una plantilla muy fuerte y unos jugadores con los que estamos manteniendo conversaciones con tranquilidad. Hay previstas nuevas reuniones en las próximas semanas. Tenemos las ideas muy claras y los jugadores quieren seguir con nosotros. Tendremos noticias en las próximas semanas, pero sin prisa».

  • EQUILIBRIOS FINANCIEROS

    "Llevo más de 10 años en el Inter, hemos desempeñado un papel importante y hay que darle continuidad, tratando de mantener a este equipo al nivel más alto posible, sabiendo que debemos respetar unos parámetros económico-financieros".

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT