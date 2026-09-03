Esta mañana, poco después de las 10, Piero Ausilio, ya exdirector deportivo del Inter, llegó a la Pinetina para despedirse de la plantilla y del cuerpo técnico, además del entrenador Chivu. Según informa Sportmediaset, Ausilio salió de Appiano después de las 11: en el encuentro también estuvieron presentes Marotta y Baccin, que desde ayer es el nuevo director deportivo del Inter.
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Inter, Ausilio en Appiano para saludar al equipo. Los pesos pesados, sorprendidos: "No me lo esperaba"
Según Sportmediaset, la salida de Ausilio del Inter sorprendió a muchos, incluidos varios pesos pesados del equipo. Desde Lautaro hasta Calhanoglu, pasando por Dimarco, muchos dedicaron unas palabras al ya exdirector deportivo. "No me esperaba la salida de Ausilio, es una persona a la que estoy muy unido. Ha hecho mucho por el Inter, hemos ganado mucho juntos", las palabras de Dimarco.
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