Goal.com
En directo
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP

Traducido por

Inter-Atalanta: Gervasoni habría ascendido al árbitro Manganiello (suspendido junto con Chiffi): un 7 en la valoración

Sigue dando que hablar el penalti no pitado en los últimos minutos del partido que terminó en empate 1-1 el sábado en San Siro.

El penalti no pitado a favor del Inter por una falta de Scalvini sobre Frattesi en los últimos minutos del partido que terminó en empate 1-1 contra el Atalanta el sábado por la tarde en San Siro sigue dando que hablar dos días después del suceso.

El árbitro Gianluca Manganiello será sancionado con varios partidos de la Serie A, al igual que los que estaban en la sala VAR de Lissone: Gariglio y Chiffi. 

Mientras tanto, el domingo Gariglio fue AVAR en el Como-Roma y Chiffi (árbitro internacional que suele actuar en el ámbito de la UEFA como VMO, Video Match Official) fue VAR en el Lazio-Milan.

  • ARBITRAJE INICIADO POR LA CAN

    El Corriere dello Sport afirma que la designación arbitral habría sido impulsada por Andrea Gervasoni, adjunto del designador Gianluca Rocci y miembro de la CAN (Comisión Nacional de Árbitros): al parecer, la votación fue más que suficiente (alrededor de un 8,50; digamos que en el colegio sería un 7).

    Más que enfadado, Rocchi parece estar desolado y abatido.

    • Anuncios
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
0