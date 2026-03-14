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Inter-Atalanta, el análisis de las jugadas: contacto entre Sulemana y Dumfries, protestas de los nerazzurri. Frattesi pide un penalti

Las jugadas más destacadas del Inter-Atalanta

El Inter-Atalanta es un partido correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A. A continuación, todas las jugadas analizadas por Calciomercato.com.

INTER – ATALANTA Sábado 14/03 a las 15:00

ÁRBITRO: MANGANIELLO

AUXILIARES: PASSERI – ROSSI L.

CUARTO ÁRBITRO: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI


  • LOS EPISODIOS

    87' - Nuevas protestas del Inter: Frattesi se adelanta a Scalvini, quien le golpea cuando ya había soltado el balón; Manganiello deja seguir el juego.  

    83' - Protestas del Inter por el gol del empate de Krstovic: Sulemana presiona a Dumfries, que cae dentro del área; Manganiello deja seguir el juego; el delantero de la Dea remata y Sommer no puede hacer nada ante el remate a puerta vacía del delantero montenegrino. Furiosas protestas del Inter por el contacto entre Sulemana y Dumfries, con Chivu incluso expulsado. Revisión del VAR, que confirma la decisión del árbitro.

    27' - Gol válido de Pio Esposito: el Atalanta reclama un posible toque de mano de Dumfries en el momento en que se detiene el balón, pero el lateral holandés toca el esférico con el pecho. 

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